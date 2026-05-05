Der Schweizer Architekt Alain Weber hat sich in Budapest selbständig gemacht und berichtet über die Herausforderungen und Chancen, die ein Leben und Arbeiten im Ausland mit sich bringen. Trotz hoher Steuern und bürokratischer Hürden hat sich der Schritt für ihn gelohnt.

Die Schweiz finanziert trotz Kritik Fussballplätze der Fifa in Palästina, während gleichzeitig die direkte Demokratie weltweit unter die Lupe genommen wird. Der aktuelle «World of Referendums»-Report zeigt, dass die Schweiz mit ihrem System der Volksabstimmungen eine Vorreiterrolle einnimmt.

Doch nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich ist das Land in Bewegung. Schweizer Ölhändler rechnen mit hohen Preisen und guten Geschäften, während die Bevölkerung ohne Zuwanderung stark altern würde. Ein weiteres drängendes Thema ist die finanzielle Situation von Menschen, die den Krebs besiegt haben, aber trotzdem mit Versicherungsproblemen kämpfen. Doch nicht nur in der Schweiz gibt es spannende Entwicklungen.

Ein Beispiel dafür ist der Schweizer Architekt Alain Weber, der sich in Budapest selbständig gemacht hat. Sein Weg zeigt, wie wichtig es ist, die Landessprache zu lernen, wenn man in einem fremden Land arbeiten möchte. Weber zog 2016 von Bern nach Budapest, um neue Kulturen kennenzulernen und ein neues Leben zu beginnen. Er lernte seine ungarische Frau kennen und begann, ungarisch zu lernen.

Als sie zurück in ihre Heimat ziehen wollten, war er bereit. In Ungarn musste er trotz seines Diploms von der ETH Zürich eine umfangreiche Zulassungsprüfung ablegen, da der Berufstitel «Architekt» dort geschützt ist. Nach drei Jahren in einem ungarischen Planungsbüro machte er sich 2020 selbständig. Die Gründung einer Einzelfirma sei einfach, aber die Buchhaltung komplex, sagt Weber.

Die Steuerlast und die hohe Mehrwertsteuer von 27 Prozent sind eine Herausforderung. Doch der Schritt in die Selbständigkeit hat sich gelohnt. Weber arbeitet derzeit an acht Projekten und hat vor allem deutschsprachige Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Zusammenarbeit mit deutschsprachigen Kunden sei seine Nische, sagt er.

Sein Weg zeigt, wie die Fünfte Schweiz zur wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Ausstrahlung der Schweiz beiträgt





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