Schweizer Arbeitnehmer sind zufrieden mit ihren Chefs - mit einigen Ausnahmen

In der Schweiz ist die Zufriedenheit mit den Chefs höher als in den umliegenden Ländern. Doch wer schlecht kommuniziert, verliert an Akzeptanz. Arbeitnehmer bewerten ihre Vorgesetzten im Schnitt mit 3,8 von 5 Punkten. In Italien schneidet das Land am schlechtesten ab. Alter und Geschlecht spielen bei der Beurteilung kaum eine Rolle. Kritikpunkte gibt es jedoch: In der Schweiz, Deutschland und Frankreich bemängeln rund jede fünfte Person mangelhafte Kommunikation durch Vorgesetzte.

In der Schweiz sind Arbeitnehmer mit ihren Vorgesetzten zufriedener als in den Nachbarländern. Im Durchschnitt bewerten sie ihre Chefs mit 3,8 von 5 Punkten, was den höchsten Wert in einem Vergleich mit Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien darstellt. 27 Prozent der befragten Arbeitnehmer zeigen sich sogar 'sehr zufrieden'.

Im Gegensatz dazu schneidet Italien mit 3,3 Punkten und nur 15 Prozent sehr zufriedenen Bewertungen am schlechtesten ab. Auffällig ist, dass Alter und Geschlecht bei der Beurteilung der Vorgesetzten kaum eine Rolle spielen. Trotz der insgesamt positiven Bewertungen gibt es jedoch Kritikpunkte. In der Schweiz, Deutschland und Frankreich bemängeln rund jede fünfte Person mangelhafte Kommunikation durch Vorgesetzte.

In Österreich stehen unklare Entscheidungen im Fokus, in Italien eher die wechselhafte Stimmung von Vorgesetzten. Die Unzufriedenheit führt jedoch selten zu Kündigungen: Nur rund 16 Prozent der Arbeitnehmer in der Schweiz, Deutschland und Österreich haben deshalb schon die Stelle gewechselt. In Italien und Frankreich liegt dieser Anteil sogar noch tiefer. Positiv hervorzuheben ist laut der Umfrage vor allem das Vertrauen: 60 Prozent der Schweizer Arbeitnehmer schätzen, dass ihre Führungskraft ihnen vertraut - ein Spitzenwert.

Auch Wertschätzung wird in der Schweiz besonders häufig wahrgenommen: Knapp die Hälfte fühlt sich anerkannt. In anderen Ländern fällt dieser Wert deutlich tiefer aus, insbesondere in Italien. Insgesamt zeigt sich, dass die Beziehung zu Vorgesetzten von vielen Befragten positiv bewertet wird - auch wenn Kommunikationsprobleme weiterhin ein zentrales Thema bleiben





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