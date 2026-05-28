Die Axpo wollte sich von russischen Lieferketten lösen, aber laut Greenpeace bleibt Russland stark in die Lieferkette involviert.

Schweizer AKW bleiben laut Greenpeace von Russland abhängig. Die Axpo wollte sich bei der Versorgung ihrer Atomkraftwerke von russischen Lieferketten lösen. Laut einer neuen Studie wird das bis mindestens 2033 aber nicht gelingen.

Ziel sei es, die Lieferanten zu diversifizieren und auf russische Lieferanten in der ganzen Lieferkette zu verzichten. Das Uran soll künftig aus Kanada und Kasachstan stammen. Laut Greenpeace bleibt Russland dennoch stark in die Lieferkette involviert. Besonders deutlich sei dies beim AKW Beznau: Die bestehenden Verträge mit dem französischen Unternehmen Framatome seien nicht aufgelöst worden.

Die Brennelemente würden weiterhin mit russischem Uran gefertigt. Deshalb würden die beiden Reaktoren bis zu ihrer geplanten Abschaltung 2032 beziehungsweise 2033 weiterhin mit russischem Uran betrieben. Auch das Uran, das künftig aus Kasachstan kommen soll, bleibt laut Greenpeace eng mit Russland verknüpft. Ein grosser Teil der Transporte erfolge weiterhin über russisches Gebiet, zudem kontrolliere der russische Staatskonzern Rosatom zentrale Teile der Transportlogistik für radioaktives Material.

Greenpeace kritisiert deshalb die Darstellung der Axpo, Russland spiele in der Brennstoffversorgung keine Rolle mehr. Die Axpo widerspricht: Laut Konzernsprecher Stephan Weber gebe es seit Frühling 2026 keine laufenden Verträge mehr, die Uran aus Russland beinhalten und keine direkten oder indirekten finanziellen Flüsse nach Russland. Kritik gibt es zudem an der mangelnden Transparenz. Die Axpo verweigere Angaben zu Vertragslaufzeiten, Unterlieferanten sowie zu den genauen Standorten einzelner Verarbeitungsschritte.

Vertragliche Details unterliegen der Geheimhaltung, schrieb der Konzern laut Greenpeace. Aus Sicht von Greenpeace ist die angekündigte Abkehr von Russland damit vor allem eine Verschiebung der Lieferketten. Rosatom und andere russische Unternehmen blieben für die Versorgung der Schweizer AKW zentral





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