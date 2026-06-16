Schweizer Aktienmarkt zeigt sich uneinheitlich vor Fed-Entscheid

Der Schweizer Aktienmarkt startet verhalten in den Dienstag. Während der SMI leicht zulegt, bremsen Pharma-Schwergewichte. Die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh rückt zunehmend in den Fokus. Der Ölpreis fällt weiter aufgrund der Erwartung eines Iran-Abkommens. Die UBS-Aktieübertrifft erstmals seit 2008 die Marke von 40 Franken.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag uneinheitlich. Während der Leitindex SMI leicht zulegen kann, bremsen insbesondere die pharmazeutischen Schwergewichte die weitere Aufwärtsbewegung. Im Fokus steht die anstehende Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh .

Marktbeobachter erwarten, dass die Geldpolitik schon bald wieder zum zentralen Einflussfaktor an den Börsen wird. In der Schweiz folgt am Donnerstag die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizer Nationalbank. Der Ölpreiszerfall setzt sich derweil fort, gestützt von der Hoffnung auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Die UBS-Aktie markiert erstmals seit 2008 wieder einen Stand über 40 Franken.

Der technologielastige Index gibt leicht nach, nachdem die Kurse in den Vorwochen stark gestiegen waren. Die Stimmung an den Märkten bleibt also vorsichtig, trotz der positiven Impulse aus der geopolitschen Entspannung





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