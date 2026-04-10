Schweizer Aktienmarkt trotzt Unsicherheiten: SMI im Plus, Anleger warten auf US-Inflationsdaten und Iran-Gespräche

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich trotz globaler Unsicherheiten robust, während die Anleger auf wichtige geopolitische Entwicklungen und Wirtschaftsdaten warten. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie die US-Inflationsdaten stehen im Fokus.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag in positiver Stimmung, wobei sich eine Mehrheit der SMI -Titel im Plus bewegte. Die globalen Aktienmärkte zeigten eine leichte Aufwärtstendenz, unterstützt durch positive Signale aus den USA und Asien. Trotzdem dominierten Zurückhaltung und Vorsicht unter den Marktteilnehmern, was auf eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren zurückzuführen war, insbesondere im Hinblick auf geopolitische Spannungen und bevorstehende Verhandlungen.

\Die Marktteilnehmer zeigten sich zurückhaltend angesichts der komplexen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Experten betonten, dass die anhaltenden Differenzen zwischen den beiden Seiten zu anhaltender Volatilität an den Finanzmärkten führen könnten. Ein Hauptaugenmerk lag auf den potenziellen Auswirkungen der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und den damit verbundenen Unsicherheiten. Angesichts der unklaren Lage am Ölmarkt, spekulierten Experten über die Auswirkungen auf die Energiepreise und die Konjunktur. Die anhaltenden Konflikte haben zudem die Rohstoffpreise beeinflusst, wobei insbesondere die Entwicklung der Energiepreise entscheidend für die globale Konjunktur ist.\Die Anleger reagierten auch auf die Entwicklung der Rohstoffpreise und die bevorstehenden US-Inflationsdaten. Die Unsicherheit über die zukünftige Zinspolitik und die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusste die Stimmung. Die Marktbeobachter wiesen auf die anhaltende Fragilität der Märkte hin, trotz der positiven Trends am Freitag. Die Anleger befanden sich in einer Zwickmühle zwischen Hoffnung und Vorsicht, wobei die geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran im Mittelpunkt standen. Die Ergebnisse dieser Gespräche, die auch die Öffnung der Straße von Hormus umfassten, könnten erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben. Die Anleger warteten gespannt auf die US-Inflationsdaten, da diese erhebliche Auswirkungen auf die Zinserwartungen und den Devisenmarkt haben könnten. Die Stimmungsschwankungen am Markt wurden durch Rezessionsängste verstärkt, was die Volatilität weiter erhöhte





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