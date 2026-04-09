Schweizer Aktienmarkt rutscht ab: Defensive Werte gefragt, AMS Osram auf Fünf-Monate-Hoch

Der Schweizer Aktienmarkt gibt nach, während defensive SMI-Titel gefragt sind. Die Stimmung wird durch die unsichere Lage im Nahen Osten und die wacklige Waffenruhe beeinflusst. AMS Osram steigt auf ein Fünf-Monate-Hoch.

Börsen-Ticker: Der Schweiz er Aktienmarkt verzeichnet einen stärkeren Rückgang, wobei Abgaben auf breiter Front zu beobachten sind. Defensive SMI-Titel erfahren wieder Zuspruch, während die Aktien von AMS Osram ein Fünf-Monate-Hoch erreichen. Der Markt notiert 0,44 Prozent tiefer. Auch an anderen wichtigen asiatischen und europäischen Handelsplätzen sind Verluste zu verzeichnen, teilweise sogar in deutlicherem Ausmaß.

Ein Marktteilnehmer kommentiert die Entwicklung mit der Aussage, dass es noch zu früh sei, um von einer positiven Wendung zu sprechen. Ein weiterer Experte äußert Bedenken hinsichtlich der wackeligen Vereinbarung über eine vierzehntägige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, wobei die Lage in der Straße von Hormus weiterhin unklar ist. Es kann aktuell noch nicht von einer Öffnung dieser wichtigen Lebensader gesprochen werden. Angesichts der israelischen Luftangriffe im Libanon droht der Iran bereits, die kürzlich vereinbarte Waffenruhe platzen zu lassen. US-Präsident Donald Trump drohte dem Iran seinerseits mit einer erneuten militärischen Eskalation, falls kein umfassendes Abkommen zustande kommt und deutete an, alles für die Vernichtung eines geschwächten Gegners bereitzuhalten.\Die Zahlen eines Konkurrenten zeichnen laut Händlern ein gemischtes Bild. Die Schwergewichte tendieren ebenfalls nach unten, was sich in Abgaben von 0,2 bis 0,5 Prozent bei -4,1 Prozent widerspiegelt. Die neuesten Zahlen vom französischen Arbeitsmarkt bieten aus Händlersicht keinen Anlass zum Aktienkauf. In einer Studie wird die verstärkte Fokussierung des Unternehmens auf MicroLEDs hervorgehoben, die sich potenziell zu einer Lösung für die Vernetzung in KI-Rechenzentren entwickeln könnten. Analysten sehen das größte Aufwärtspotenzial jedoch in der Entschuldung des Konzerns. Der Markt rutscht um 0,6 Prozent ab. Höhere Energiepreise trüben die Aussichten für Metalle, da Anleger negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Produktion befürchten. Gewinnmitnahmen belasten zudem die Metallpreise, wie der Chefmarktanalyst von KCM Trade feststellt.\Der Markt verharrt nach einem leicht positiven Handelsstart unverändert. Die Euphorie über die Waffenruhe im Nahen Osten scheint etwas verflogen zu sein, was sich in fehlenden Anschlusskäufen im größeren Stil zeigt. Nach den europäischen Börsen verzeichneten auch die US-Aktienmärkte am Mittwoch einen deutlichen Aufwärtstrend. In Asien geht es am Donnerstagmorgen jedoch leicht abwärts. Die wichtigsten Indizes in Japan, China und Korea büßen zwischen 0,3 und 1,6 Prozent ein. Ein Marktteilnehmer mahnt zur Vorsicht und betont die wackligen Grundlagen der Waffenruhe. Die iranische Nachrichtenagentur Fars erwägt aufgrund der anhaltenden israelischen Angriffe auf die libanesische Hisbollah einen Ausstieg aus der Vereinbarung. Zudem erhebt der Iran Vorwürfe über Verstöße gegen die Waffenstillstandsvereinbarung. Ein Analyst warnt davor, von einem baldigen Ende des Iran-Konflikts auszugehen. Makrodaten werden angesichts der Ereignisse im Nahen Osten weiterhin als zweitrangig betrachtet. Heute wird in den USA der PCE-Index veröffentlicht, welcher von der US-Notenbank als Maßstab für die Inflation bevorzugt wird. Es gibt kaum Anzeichen für eine vollständige Befahrbarkeit der Straße von Hormus. Ein Fünftel des weltweiten Ölangebots bewegt sich weiterhin durch einen Korridor, der unter dem Einfluss einer Konfliktpartei steht, was keine Stabilität gewährleistet, so Nigel Green von der deVere Group. Man benötigt keine vollständige Blockade, um die Ölmärkte wieder nach oben zu treiben. Der Markt verlor ebenfalls 0,5 Prozent. Zudem zeigen Protokolle der US-Notenbank Fed, dass eine wachsende Anzahl von Mitgliedern eine Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflation für notwendig erachtet. Die Waffenruhe im Iran-Krieg hatte am Mittwoch an den US-Aktienmärkten für einen deutlichen Kursanstieg gesorgt, da Anleger sich über die mögliche Öffnung der Straße von Hormus, die für den weltweiten Öl- und Gastransport von zentraler Bedeutung ist, erleichtert zeigten. Laut der US-Regierung sollen am Samstag direkte Verhandlungen mit dem Iran in Islamabad stattfinden, um über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts zu sprechen. Der Leitindex schloss 2,85 Prozent im Plus bei 47'909,92 Punkten, nahe seines Tageshochs, nachdem er im frühen Handel auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert war





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