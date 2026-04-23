Schweizer Aktienmarkt: Licht und Schatten trotz Iran-Krieg

Nach anfänglichen Verlusten durch den Iran-Krieg erholen sich die Schweizer Aktienmärkte. Während Technologieaktien profitieren, hinken einige zyklische Werte hinterher. Ein Überblick über die aktuelle Lage und die Aussichten für ausgewählte Titel.

Seit Ende März – also mitten im Iran-Krieg – ziehen die Börse n wieder an. Doch manche Aktien hinken noch hinterher. Ein Überblick bei Schweizer Titeln.

Seit der letzten Märzwoche hat sich die Stimmung auch am Schweizer Aktienmarkt sichtlich aufgehellt, obschon die Unruhen im Nahen Osten anhalten. Zwar hat die hiesige Börse erst einen Teil der Verluste aufgeholt, die sich nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs von Ende Februar ergeben hatten. Doch der breite Markt hat, gemessen am Swiss Market Index, in den Wochen ab dem 20. März um 8 Prozent zugelegt – ein Zeichen dafür, dass die Investoren wieder mutiger geworden sind.

Die Aktien des Technologiekonzerns haben innert weniger Wochen um 20 Prozent angezogen – die Folgen des Nahost-Konflikts hin oder her. Am Mittwoch haben die Erstquartalszahlen für zusätzlichen Schub gesorgt.

Allerdings haben nicht alle Schweizer Aktien mit dem Gesamtmarkt Schritt gehalten. Das gilt gerade für einige der Zykliker, die bisweilen profitieren, wenn der Appetit der Anleger wächst. Beispielsweise kam die Aktie des Bauunternehmens Implenia schon Anfang Jahr und dann besonders ab Mitte Februar – der Iran-Krieg hatte noch nicht begonnen – ins Rutschen gekommen. Damals hatten sie bei über 80 Franken einen Rekordstand markiert. 15 Franken mehr als heute waren das.

Damit stellt sich die Frage, ob nun ein geeigneter Einstiegspunkt gekommen ist. Für mittel- bis langfristig orientierte Anleger: Ja. In den kommenden Monaten dürfte sich Implenia in einer Übergangsphase befinden, mittelfristig aber von den Infrastrukturinvestitionen im europäischen Ausland, namentlich in Deutschland, profitieren. Die von AWP erfassten Analysten raten überwiegend zum Kauf; sie trauen der Aktie auf mittlere Sicht 86 Franken und daher den Aufstieg auf ein weiteres Rekordhoch zu.

Die Aktien von Swiss International Air Lines fielen seit Ende März um 8,8 Prozent auf 145 Franken, wobei der Dividendenabschlag bislang nicht aufgeholt ist und die Aktie nach dem Ex-Tag weiter verkauft wurde. Zuvor waren die Titel im Jahresverlauf auch schon 180 Franken wert gewesen. Nachdem der Bestellungseingang im ersten Quartal gesunken war, sieht das Management für das zweite Quartal eine Verbesserung sowie eine «starke» zweite Jahreshälfte 2026. Das darf zuversichtlich stimmen.

Die Bank Vontobel sagt ein Zwölf-Monate-Kursziel von 175 Franken an. Der zuständige Analyst weist aber auch auf das Risiko hin, das von einer weiterhin unsicheren Lage im Nahen Osten ausgehen kann. Avolta, und die vom Tourismus abhängigen Valoren von Avolta standen unter Druck, obwohl sich die Anleger insgesamt beherzter zeigten und wieder vermehrt in den Schweizer Aktienmarkt investiert haben. Anders verhält es sich mit defensiven Titeln.

Sie sind teils zurückgefallen, kamen teils kaum mehr vom Fleck, da die Anleger sich wieder stärker engagieren und offenbar mehr Risiko nehmen. Beispiele geben die Kantonalbank-Aktien. Sie waren über Monate hinweg teils auf Langzeithochs gestiegen und boten den Anlegern im angespannten geopolitischen Umfeld Halt. Dies, da sie auf den Heimmarkt ausgerichtet sind; viele der Kantonalbanken haben zudem eine Staatsgarantie im Rücken.

Auf die Kantonalbank-Valoren wie jene der Graubündner, St. Galler oder Waadtländer KB werden die Investoren wohl zurückkommen, sollte sich die Lage im Nahen Osten abermals so zuspitzen, dass die Stimmung an den Aktienmärkten wieder kippt. In diesem Fall dürfte auch die Aktie von Mobiliar gefragt sein. Das Portfolio des Immobilienunternehmens Mobiliar besteht zum Grossteil aus Wohnliegenschaften und zu einem kleineren Teil aus Geschäftsliegenschaften. Entsprechend sind die Titel relativ gut vor Konjunkturschwankungen geschützt.

Sie sprangen nach den Jahreszahlen 2025, die Anfang März vorgestellt wurden, deutlich nach oben – rutschten seither aber immer weiter ab. Mittlerweile notieren sie 4,5 Prozent tiefer als beim Allzeithoch von 465 Franken im März. Swisscom und Sunrise sind zwei Werte aus dem ebenfalls als defensiv eingestuften Telekommunikationssektor unter den Bedrängten der vergangenen Wochen.

Allerdings schwächelten sie nicht nur deswegen, weil sich Anleger ein Stück weit aus der Starre der ersten Phase der Iran-Konflikts gelöst haben. Für die Kursentwicklung ist gerade die Dividende der Telekommunikationsunternehmen relevant. Der Dividendenabschlag schenkt jeweils deutlich ein, und es dauert, bis sich die Titel wieder erholt haben. Insgesamt zeigt sich ein differenziertes Bild am Schweizer Aktienmarkt, wobei die Risikobereitschaft der Anleger und die geopolitische Lage die Entwicklung massgeblich beeinflussen





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