Schweizer Aktienmarkt erreicht neues Allzeithoch getrieben von defensiven Werten

Der SMI knackt die 15.272er Marke dank Robur und Pharmawerten. Trotz Unsicherheit bei Nvidia und Anthropic zeigt sich die Schweizer Börse stabil.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Handelswoche mit deutlichen Gewinnspannen eröffnet und dabei neue historische Höchststände erreicht. Der Schweizerische Aktienindex SMI schloss am Handelstag bei 15.192 Punkten, was einem Anstieg von 0,6 Prozent entspricht. In der Tagesmitte wurde sogar ein neues Allzeithoch von 15.272 Punkten notiert, bevor die Kurse gegen Ende der Session leicht abrutschten. Diese positive Entwicklung kontrastierte scharf mit den Verlusten, die andere wichtige europäische Leitindizes wie der deutsche Dax und der französische Cac 40 verzeichneten.

Schweizer Börse widersteht Tech-Schocks

Die fundamentale Stärke des Schweizer Marktes resultiert aus seiner starken Gewichtung defensiver Sektoren, die weniger anfällig für die aktuellen Volatilitäten im Technologiesektor sind. Börsianer beobachten mit großer Aufmerksamkeit die bevorstehende Entwicklung bei den KI- und Halbleiterkonzernen. Die Unsicherheit bezüglich des geplanten Börsengangs des KI-Plattformbetreibers Anthropic sowie der weiteren Performance des US-Halbleiterriesen Nvidia sorgt international für Nervosität. Dank der defensiven Ausrichtung ist der Schweizer Aktienmarkt davon jedoch weniger stark betroffen als andere internationale Börsenplätze.

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Pharma- und Luxusgüter-Antrieb für das Allzeithoch

An der Spitze der Kursgewinne im SMI setzte Richemont eine deutliche Erholung um und legte um 2,7 Prozent zu. Dies geschah trotz eines starken Rückgangs von 3,8 Prozent am Freitag, ausgelöst durch enttäuschende Jahreszahlen, die von den Investoren kaum aufgenommen wurden. Hinter den Luxusgüterwerten dominierten vor allem Gesundheitsaktien die Kursentwicklung und gaben der Börse die Richtung vor. Die Nachfrage nach diesen stabilen Werten zeigt, dass Kapitalflüsse aktuell in sichere Häfen abwandern, um Risiken zu minimieren.

Konkret verteuerten sich die Aktien von Alcon um 1,3 Prozent und Novartis um ebenfalls 1,3 Prozent. Auch Roche konnte mit einem Plus von 1,1 Prozent zulegen. Der Feinwerktechnik- und Pharmadienleister Lonza stieg um 0,6 Prozent an. Diese positiven Werte trugen maßgeblich dazu bei, dass der Index das neue Rekordniveau von 15.272 Punkten im Nachmittagshandel erreichen konnte, bevor die Kurse nach dem schwachen Start an der Wall Street leicht nachließen.

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Technologie-Kater betrifft Schweizer Markt nur begrenzt

Aktien aus dem erweiterten Chip- und KI-Sektor wurden am Handelstag deutlich weniger nachgefragt. Experten sprachen von einem spürbaren "Technologie-Kater", der sich jedoch in der Schweiz nur in einem beschränkten Umfang durchgesetzt habe. ABB verlor 1,1 Prozent, während VAT um 0,6 Prozent abschwächte. Im breiteren Markt verloren Comet 1,6 Prozent, Huber+Suhner 1,6 Prozent und Inficon 1,5 Prozent. Die Verluste fielen im internationalen Vergleich moderat aus, was die Resilienz der heimischen Wirtschaft bestätigt.

Nervosität vor den Nvidia-Zahlen und Ausblick

Trotz der defensiven Stabilität ist eine gewisse Nervosität unter den Händlern spürbar, die direkt auf die Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen von Nvidia zurückzuführen ist. Die Händler warten auf die Zahlen, die als wichtiger Indikator für die zukünftige Entwicklung des gesamten Halbleiter- und KI-Sektors gelten. Sollten die Ergebnisse von Nvidia die Erwartungen verfehlen, könnte dies auch die bereits erreichten Rekordmarken des Schweizer Aktienmarktes unter Druck setzen. Die Marktteilnehmer bleiben daher abwartend und konzentrieren sich weiterhin auf die fundamental starken Positionen im Bereich der Gesundheitswerte und des Luxusgüterkonsums.