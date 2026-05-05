Schweiz: Zivildienstgesetz vor Abstimmung – Umfragen zeigen Patt

Die Schweiz entscheidet im Juni über das Zivildienstgesetz. Eine Umfrage prognostiziert ein knappes Ergebnis. Die Referendumsallianz warnt vor einer Schwächung des Zivildienstes und negativen Folgen für Spitäler, Schulen und die Landwirtschaft.

Im Juni steht die Schweiz vor einer wichtigen Volksabstimmung über das Zivildienst gesetz. Aktuelle Umfrage n deuten auf ein knappes Ergebnis hin, ein Patt scheint wahrscheinlich. Die Referendum sallianz, bestehend aus Jungen Grüne n, Grüne n, SP und weiteren Organisationen, hat am Dienstag ihre Argumente für ein Nein zur Gesetzesänderung dargelegt.

Während die sogenannte 10-Millionen-Schweiz viel Aufmerksamkeit erregt, bleiben die Details der sechs Massnahmen des neuen Zivildienstgesetzes weitgehend im Schatten. Es handelt sich hierbei um die zweite nationale Vorlage, die am 14. Juni zur Abstimmung kommt, neben der SVP-Initiative. Das Gesetz zielt darauf ab, den Wechsel von Armeeangehörigen in den Zivildienst zu erschweren, insbesondere für diejenigen, die bereits einen Grossteil ihres Militärdienstes geleistet haben.

Konkret sollen diese Personen neu mindestens 150 Zivildiensttage absolvieren müssen, um den Wechsel zu vollziehen. Die Referendumsallianz kritisiert diese Verschärfung, die von der bürgerlichen Parlamentsmehrheit beschlossen wurde, als unnötig und schädlich. Aktuelle Umfragen zeigen, dass 46 Prozent der Stimmbevölkerung die Gesetzesänderung unterstützen, während gleich viele dagegen sind. Lediglich acht Prozent sind noch unentschlossen, was dem Nein-Lager Hoffnung gibt.

Magdalena Erni, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen wird, eine Mehrheit der Stimmbevölkerung von einem Nein zu überzeugen, auch im Hinblick auf die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Tamedia. Die Allianz präsentierte ihre Argumente und warnte vor einer erheblichen Schwächung des Zivildienstes. SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf betonte, dass das Ausspielen von Zivildienst und Armeedienst keinen Sinn mache.

Sie ist überzeugt, dass junge Menschen sich durch solche Schikanemassnahmen nicht von ihrem Wunsch nach Zivildienst abhalten lassen werden, sondern sich stattdessen häufiger auf dem medizinischen Weg ausmustern lassen, was dazu führen würde, dass weder Militär- noch Zivildienst geleistet werden muss. Das Nein-Lager warnt zudem vor den negativen Folgen für wichtige Bereiche wie Spitäler, Schulen und die Landwirtschaft, wenn weniger Zivildienstleistende zur Verfügung stehen.

Als konkretes Beispiel wurde die Bekämpfung von Neophyten genannt, bei der die Unterstützung von Zivildienstleistenden unerlässlich ist. Donat Capaul, Vorstandsmitglied der Kleinbauern-Vereinigung, betonte, dass Bauern keine Zeit für die manuelle Entfernung dieser Pflanzen hätten, da dies sehr zeitaufwendig sei. Er selbst erhält seit 30 Jahren Unterstützung von Zivis auf seinem Biohof im Berner Jura und hob hervor, dass ihre Arbeit unter allen Wetterbedingungen alles andere als einfach sei.

Nicht nur die Einsatzbetriebe wären von den Kürzungen betroffen, sondern auch die jungen Erwachsenen selbst, betonte GLP-Nationalrat Patrick Hässig. Er bezeichnete den Zivildienst als eine wichtige Lebensschule und erzählte, dass er seinen heutigen Beruf als Pflegefachmann während seines Zivildienstes in einem Spital kennengelernt habe. Ohne diese Erfahrung hätte er diese berufliche Entscheidung nie getroffen. Die Gesetzesänderung wird vom Bundesrat und den bürgerlichen Parteien als Mittel zur Reduzierung der Abgänge von der Armee in den Zivildienst dargestellt.

Die Gegner hingegen warnen vor den negativen Auswirkungen auf Heime, Schulen und Spitäler, die auf die Unterstützung von Zivildienstleistenden angewiesen sind. Die Debatte verdeutlicht die unterschiedlichen Auffassungen über die Bedeutung des Zivildienstes und seine Rolle in der Schweizer Gesellschaft. Es geht um die Frage, wie die Bedürfnisse der Armee und der zivilen Bereiche in Einklang gebracht werden können und wie die jungen Menschen bei ihren Entscheidungen unterstützt werden sollen.

Die Abstimmung im Juni wird zeigen, wie die Schweizer Bevölkerung diese Fragen beantwortet. Die Argumentation der Befürworter der Gesetzesänderung konzentriert sich darauf, die Attraktivität des Armeedienstes zu erhalten und die Abwanderung von qualifiziertem Personal in den Zivildienst zu reduzieren. Sie argumentieren, dass eine Stärkung der Armee im Interesse der nationalen Sicherheit sei und dass der Zivildienst nicht als Möglichkeit missbraucht werden dürfe, dem Militärdienst zu entgehen.

Vertreter der Milizverbände unterstützen diese Position und betonen die Bedeutung einer starken Armee für die Verteidigungsfähigkeit des Landes. Sie weisen darauf hin, dass der Zivildienst in erster Linie dazu dienen sollte, in Bereichen mit Personalmangel zu helfen und nicht als Alternative zum Armeedienst. Die Gegner hingegen entgegnen, dass die Gesetzesänderung den Zivildienst unnötig erschwert und die Möglichkeiten für junge Menschen einschränkt, einen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten.

Sie argumentieren, dass der Zivildienst eine wichtige soziale Funktion erfüllt und in vielen Bereichen unverzichtbar ist. Sie weisen darauf hin, dass die Kürzung der Zivildienstplätze zu Engpässen in Spitälern, Schulen und anderen Einrichtungen führen wird.

Darüber hinaus kritisieren sie die Gesetzesänderung als einen Eingriff in die persönliche Freiheit und das Recht auf Gewissensfreiheit. Die Debatte um das Zivildienstgesetz ist ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Diskussion über die Rolle des Militärs und des Zivildienstes in der Schweiz. Es geht um die Frage, wie die Bedürfnisse der Gesellschaft am besten erfüllt werden können und wie die jungen Menschen bei ihren Entscheidungen unterstützt werden sollen.

Die Abstimmung im Juni wird zeigen, wie die Schweizer Bevölkerung diese Fragen beantwortet und welche Zukunft sie dem Zivildienst in der Schweiz geben möchte





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