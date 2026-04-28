Schweiz wird Gastgeber der Trailrunning-Europameisterschaft 2025 in Villars

Die Schweiz wird 2025 erneut eine Europameisterschaft im Ausdauersport ausrichten. Nach der erfolgreichen Berglauf-EM 2019 in Zermatt hat European Athletics die Kandidatur der Waadtländer Alpen für die Trailrunning-EM angenommen. Die Veranstaltung umfasst Berglauf- und Trailrunning-Wettbewerbe für Elite- und Freizeit-Läufer und soll die wachsende Trailrunning-Bewegung weiter fördern.

Neun Jahre nach der erfolgreichen Berglauf -Europameisterschaft 2019 in Zermatt wird die Schweiz erneut Gastgeberin einer bedeutenden internationalen Veranstaltung im Ausdauersport . Bei einer Sitzung in Birmingham hat European Athletics beschlossen, die Kandidatur der Waadtländer Alpen für die Trailrunning-Europameisterschaft zu akzeptieren.

Die EM, die zwischen 2022 und 2026 unter dem Namen Offroad-EM stattfand, wird nun wieder unter dem ursprünglichen Namen Trailrunning-EM durchgeführt und umfasst die Disziplinen Berglauf und Trailrunning. Neben den Wettkämpfen der Elite, bei denen Einzel- und Mannschaftsmedaillen vergeben werden, liegt ein besonderer Schwerpunkt auf den Breitensport-Rennen, die für alle Läuferinnen und Läufer offen sind.

Das Berglauf-Programm besteht aus einem reinen Aufstiegsrennen sowie dem klassischen Auf- und Abwärtsrennen, während das Trailrunning-Programm drei verschiedene Wettbewerbe bietet: den Sprint Trail für Nicht-Elite-Läufer, den Euro Trail, der sowohl für Elite- als auch für Nicht-Elite-Läufer zugänglich ist, und den Enduro Trail, der speziell für Freizeit-Läufer konzipiert ist. Christoph Seiler, Präsident von Swiss Athletics, äußert sich begeistert über die Vergabe der EM an Villars.

Die Schweiz habe eine lange Tradition im Berglauf und Trailrunning, sowohl durch ihre erfolgreichen internationalen Athleten als auch durch die hervorragend organisierten Veranstaltungen, die sowohl Spitzensportler als auch Freizeit-Läufer begeistern. Erst kürzlich wurde die Swiss Athletics Junior Trail Series ins Leben gerufen, um junge Talente im Rahmen der zahlreichen Veranstaltungen zu fördern. Die Trailrunning-Europameisterschaften werden der wachsenden Trailrunning-Bewegung einen weiteren Aufschwung verleihen. Die besten Schweizer Läuferinnen und Läufer überzeugen Jahr für Jahr bei internationalen Meisterschaften im Berglauf und Trailrunning.

Die Aussicht, ihr Land bei einer Heim-EM zu vertreten, ist für sie eine große Motivation. Die Veranstaltung wird nicht nur den Spitzensport, sondern auch den Breitensport in der Schweiz stärken und die Region Villars als attraktiven Ort für Ausdauersportler etablieren. Die Europameisterschaft wird voraussichtlich im Jahr 2025 stattfinden und soll die Schweiz erneut als führende Nation im Trailrunning und Berglauf positionieren. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, um eine unvergessliche Veranstaltung für alle Beteiligten zu gewährleisten





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