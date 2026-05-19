Schweiz will Sicherheitsbeitrag für Europa leisten – Zusammenarbeit im Weltraum gestärkt

Bei einem Treffen in Berlin haben die Verteidigungsministerinnen und -minister von Deutschland, Schweiz, Österreich und Luxemburg über eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Weltraumsicherheit gesprochen. Im Mittelpunkt standen der Schutz von Satelliten und die Abschreckungspolitik.

Vertreter von Deutschland , Schweiz , Österreich und Luxemburg haben in Berlin über eine gestärkte Zusammenarbeit im Bereich der Weltraum sicherheit gesprochen. Im Fokus standen der Schutz von Satelliten und militärische Aufklärung.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius betonte, dass Raumfahrt und Satellitentechnologien eine zentrale Rolle bei militärischen Auseinandersetzungen spielen. Die Schweiz unterstrich ihre Bereitschaft, zur Sicherheit Europas beizutragen. Der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister erklärte auf einer anschließenden Medienkonferenz, dass die Schweiz Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehme, aber auch zum Schutz des Kontinents beitragen wolle. Pistorius verwies darauf, dass Satelliten heute unverzichtbar für Aufnahmen, Abschreckung und Friedenserhaltung seien.

Als Felder für eine engere Kooperation wurden gemeinsame Schulungen, die Überwachung von Objekten im Orbit sowie die Absicherung von Satellitensystemen genannt. Ziel sei es, Kollisionen zu vermeiden und die eigene Infrastruktur im Weltraum zu schützen. Die Minister betonten zudem, dass eine gemeinschaftliche Vorgehensweise notwendig sei, um demokratische Werte zu verteidigen. Laut Pistorius dürfe bei der Aufrüstung der Streitkräfte keine Zeit verloren gehen.

Neben Deutschland waren die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, der Schweizer Amtskollege Martin Pfister und die luxemburgische Ministerin Yuriko Backes an dem Treffen beteiligt. Die Gespräche fanden im Rahmen des sogenannten D-A-CH-Formats statt, bei dem die deutschsprachigen Länder zusammenkommen, um ihre Zusammenarbeit in sicherheitspolitischen Fragen zu vertiefen





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