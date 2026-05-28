Schweiz vs. Schweden: Die K.O.-Phase an der Eishockey-WM

Die Schweiz kämpft gegen Schweden um den Einzug ins Halbfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Das Spiel wird live auf Nau.ch tickert.

Die K.O. -Phase an der Eishockey -Weltmeisterschaft läuft jetzt in vollem Gange. Die Schweiz kämpft gegen Schweden um den Einzug ins Halbfinale . Das Spiel wird live auf Nau.ch tickert.

Die Schweizer Defensive steht derzeit nicht gut, Karlsson kommt frei zum Abschluss. Genoni ist machtlos und muss ein erstes Mal hinter sich greifen. Die Schweden tauchen ein erstes Mal vor dem Tor von Genoni auf, aber die Situation wird schnell bereinigt. Auf der Gegenseite kommt Andrighetto aus guter Position zum Abschluss, aber er scheitert am schwedischen Goalie.

Die erste Chance für die Schweiz kommt durch Meier, der sich auf der rechten Seite durchsetzt und zum Abschluss kommt. Er kommt auch zum Nachschuss, wird aber geblockt. Die Schweiz hat gegen Schweden zwei Pleiten hingelegt, beim 1:8 und beim 0:3. Das Team von Jan Cadieux läuft aber noch nicht in Bestbesetzung auf.

In der Gruppenphase läuft es der Schweiz aber deutlich besser als den Tre Kronor. Die Eisgenossen bleiben makellos und bodigen in ihrem letzten Gruppenspiel sogar die Finnen mit 4:2. Schweden muss hingegen gegen Kanada, Tschechien und Norwegen als Verlierer vom Eis. Mit Rang vier schaffen es die Skandinavier gerade so in den Viertelfinal.

Ist die Zeit reif, den Angstgegner auch an der Heim-WM zu bodigen





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