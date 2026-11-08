Schweiz verweigert Schutzstatus S für 286 Personen aus Westukraine

Das Staatssekretariat für Migration weist seit November 2025 286 Menschen aus sieben Regionen der Westukraine ab. Die Motion Friedli erlaubt keine Abschiebung Minderjähriger ohne Begleitung.

Das Schweiz er Staatssekretariat für Migration (SEM) hat zwischen November 2025 und September 2026 insgesamt 286 Menschen den Schutzstatus S verweigert. Die betroffenen Personen stammen aus sieben westukrainischen Regionen, für die eine Rückkehr als zumutbar eingestuft wird. Unter den abgelehnten Gesuchstellern befinden sich 123 Minderjährige.

Diese Massnahme ist die direkte Konsequenz der Umsetzung der Motion Friedli. Die Parlamentsinitiative sieht vor, dass Personen aus bestimmten Regionen der Ukraine keinen bedingungslosen Schutz mehr erhalten, sobald die Sicherheitslage vor Ort als stabil genug gilt. Das SEM unterscheidet seither rigoros zwischen als sicher und als unsicher eingestuften Gebieten.

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Regionale Einstufung und Sicherheitslagen

Seit dem 1. November 2025 gilt für neue Gesuche ein differenziertes System. Sieben westukrainische Regionen werden vom Bundesamt für Migration als Gebiete klassifiziert, in denen eine Rückkehr grundsätzlich zumutbar ist. Diese regionale Einstufung basiert auf einer ständigen Analyse der aktuellen Sicherheitslage in diesen Gebieten.

Einzelne russische Luftangriffe führen nicht automatisch dazu, dass eine betroffene Region als unzumutbar eingestuft wird. Dies betreibt auch dann, wenn es zu zivilen Opfern oder erheblichen Sachschäden kommt. Entscheidend ist für die Behörden eine umfassende Gesamtbetrachtung der jeweiligen lokalen Lage.

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Es gibt keine starren Schwellenwerte bezüglich der Anzahl von Angriffen oder der Zahl der zivilen Opfer. Die Beurteilung bleibt flexibel und wird kontinuierlich an die Entwicklungen angepasst. Kritiker bemängeln, dass auch in den als sicher geltenden westlichen Landesteilen der Ukraine immer wieder Angriffe verzeichnet werden.

Abwehr von Gesuchen und Minderjährige

SEM-Sprecher Reto Kormann erklärt, dass Personen, die aus ukrainischen Gebieten stammen, in die eine Rückkehr als zumutbar eingestuft wird, keinen S-Status erhalten. Die Verantwortung für diese Entscheidung liegt bei den kantonen Behörden, die die einzelnen Gesuche prüfen und entscheiden. Die Statistik des Bundesamts zeigt klar die Zahl der betroffenen Personen auf.

Das Staatssekretariat betont explizit, dass keine Minderjährigen alleine weggewiesen wurden. Alle 123 minderjährigen Personen wurden stets gemeinsam mit ihren Bezugspersonen oder Erziehungsberechtigten abgewiesen. Eine alleinige Abschiebung von Kindern oder Jugendlichen ist nach der aktuellen Praxis ausgeschlossen.

Unklarheiten über tatsächliche Abreise

Ob die betroffenen Personen die Schweiz tatsächlich verlassen haben, kann das Staatssekretariat nicht mit Sicherheit beantworten. Auf Anfragen von Nau.ch gab es keine definitive Auskunft über die tatsächliche Ausreise. Auch ist nicht bekannt, ob einige der abgelehnten Gesuchsteller untergetaucht sind oder sich illegal im Land aufhalten.

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Die politische Debatte um die Motion Friedli ist weiterhin angespannt. Die Ständerätin Esther Friedli, die Initiatorin der Vorstoss, verteidigt die Differenzierung. Sie argumentiert, dass der Schutz vorrangig dort gewährt werden soll, wo er am dringendsten benötigt wird und wo eine Rückkehr nicht möglich ist.

Umfang der Maßnahme und Zeitrahmen

Der Zeitraum der Ablehnungen erstreckt sich über elf Monate. Die Daten zeigen eine konsequente Anwendung der neuen Richtlinie durch die zuständigen Behörden. Die Zahl von 286 Personen repräsentiert die Summe aller verweigerten Schutzstatus-Anträge in diesem Zeitfenster.

Die Unterscheidung zwischen sicheren und unsicheren Regionen bleibt ein umstrittenes Thema in der Schweizer Migrationspolitik. Während die Regierung auf die Sicherheit der Rückkehrer vertraut, warnen Hilfsorganisationen vor den Risiken. Die weitere Entwicklung hängt von der offiziellen Lagebeurteilung der Bundesbehörden ab.