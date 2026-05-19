Bei einem Treffen der Verteidigungsminister von Deutschland, Schweiz, Österreich und Luxemburg in Berlin ging es um eine engere Kooperation zur Verteidigung gemeinsamer demokratischer Werte und zur Sicherung der Abschreckungsfähigkeit im Weltraum. Die Schweiz betonte dabei ihre Bereitschaft, einen Beitrag zur europäischen Sicherheit zu leisten.

Am vergangenen Mittwoch fand in Berlin ein Treffen der Verteidigungsminister von Deutschland, Schweiz, Österreich und Luxemburg statt, um die Zusammenarbeit im Bereich der Militärsatelliten und des Weltraums weiter auszubauen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius betonte die wachsende Bedeutung des Weltraums für militärische Einsätze und die Sicherung der Abschreckungsfähigkeit. Im Anschluss an das Treffen erklärte der Schweizer Verteidigungsminister Martin Pfister auf einer Pressekonferenz, dass die Schweiz ihren Beitrag zur Sicherheit des europäischen Kontinents leisten wolle und dabei auch Verantwortung für ihre eigene Landesverteidigung übernehme. Die Forderung nach gemeinsamer Aus- und Fortbildung sowie einer Koordinierung der Weltraumlage bildeten wichtige Gesprächspunkte der Tagung.

Dabei ging es sowohl um die Vermeidung von Kollisionen im Erdorbit als auch um den Schutz eigener Satellitensysteme. Besonders hervorgehoben wurde die Notwendigkeit, demokratische Werte gemeinsam zu verteidigen und keine Zeit zu verlieren. Das sogenannte D-A-CH-Treffen, an dem neben Pistorius auch die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und ihre Luxemburger Amtskollegin Yuriko Backes teilnahmen, wurde von Medien als wichtiger Schritt zur Stärkung der europäischen Sicherheitsarchitektur gewertet.

In diesem Kontext wies Pistorius darauf hin, dass der Weltraum inzwischen ein zentrales Element der Kampfwert نقطه der Kriegsführung geworden sei. Abschließend wurde betont, dass neben der gemeinsamen Aufklärung auch kollektive Abschreckungsmaßnahmen im Fokus standen, um den Frieden langfristig zu sichern





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