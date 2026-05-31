Schweiz verliert Heim-WM-Finale gegen Finnland in der Verlängerung

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat das Heim-Weltmeisterschaftsfinale gegen Finnland in der Verlängerung mit 0:1 verloren. Finnland ist neuer Hockey-Weltmeister, die Schweiz holt erneut nur WM-Silber.

Die Heim- Weltmeisterschaft im Eishockey endet für die Schweiz mit der ultimativen Enttäuschung. In Zürich ging der Finale gegen Finnland in der Verlängerung mit 0:1 verloren.

Die Schweiz holt erneut nur WM-Silber - Finnland ist neuer Hockey-Weltmeister. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung, wo am Ende Finnland jubelte. Die Eishockey-Nationalmannschaft scheiterte einmal mehr im WM-Final: Gegen Finnland verlor das Team von Jan Cadieux mit 0:1 in der Verlängerung. Nach 71 Minuten fiel die Entscheidung - nachdem die Schweiz die Latte getroffen hatte.

Nach zuvor neun Siegen in neun Spielen endete der Schweizer Erfolgslauf auf die bitterste Art und Weise. Wieder schrammte die Hockey-Nati in der Final-Overtime am Titel vorbei. Stattdessen gab es den Silber-Der Start verlief nicht wirklich nach Plan: Finnland kam offensiv in die Partie und schnürte die Nati gleich ein. Mehrfach musste Genoni bereits eingreifen.

Ein erstes PowerplayDie Schweizer taten sich in der Startphase des Finals schwer damit, die Finnen auszubremsen. - Keystone In Unterzahl hielten sich die Schweizer (abgesehen von einem Lattenschuss) schadlos. Dafür schlug die Scheibe direkt nach dem Ablauf einer Doch die Schiedsrichter konsultierten die Video-Bilder und entschieden: Das finnische Tor war ungültig - der Stock des Torschützen war zu hoch. Schweizer wurden stärker Aber zu Beginn des zweiten Drittels war das Spiel im doppelten Powerplay zu ungenau und ängstlich.

Die Nati ließ die Chance mit fünf gegen drei verstreichen. Im Anschluss war das Cadieux-Team besser im Spiel, die Schweizer waren jetzt mindestens ebenbürtig. Jäger und Josi sorgten für offensive Akzente, die defensiv gut organisierten Finnen machten die Räume aber stark zu. Trotzdem blieben die Schweizer gefährlich: Meier und Suter scheiterten mit gefährlichen Versuchen.

Auch ins letzte Drittel starteten die Schweizer schwungvoll - weiterhin fand aber kein Abschluss den Weg ins Tor. Dann spielte Marti die Scheibe übers Plexiglas und kassierte eineDas Tor wollte noch immer nicht fallen. Finnland und die Schweiz lauerten beide auf den Lucky Punch. - Keystone In der Folge hatten die Schweizer gleich mehrere gute Chancen auf den Sieg.

Aber Annunen parierte nach einer tollen Josi-Einzelaktion und auch Suter konnte den Goalie im 1-gegen-1 nicht bezwingen. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung. Dort scheiterte Puljujärvi in der Startminute mit einem Schuss an den Innenpfosten nur ganz knapp. Auf der Gegenseite landete ein Schuss von Riat an der Latte - so wenig fehlte zum Triumph.

Eine Szene in der 71. Minute sorgte für die Entscheidung der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz. - Keystone Doch dann die 71. Spielminute: Helenius, der die Finnen schon im Halbfinal zum Sieg geschossen hatte, haute die Scheibe unter die Latte.

Der finnische Jubel war grenzenlos, die Leere bei den Schweizer Gastgebern ebenso





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