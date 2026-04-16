Schweiz unterstützt Ukraine bei Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur durch Abkommen mit Weltbank

Bundespräsident Guy Parmelin unterzeichnet in Washington ein Abkommen mit der Weltbank zur Modernisierung des ukrainischen Eisenbahnnetzes. Das Projekt soll Handel, wirtschaftliche Erholung und Arbeitsplatzschaffung in der Ukraine fördern und ergänzt bestehende Schweizer Engagements.

Bundespräsident Guy Parmelin hat am Donnerstag in Washington ein wegweisendes Abkommen mit der Weltbank zur Modernisierung des ukrainischen Eisenbahnnetzes unterzeichnet. Dieses wichtige bilaterale Abkommen unterstreicht das anhaltende Engagement der Schweiz zur Unterstützung der Ukraine in einer kritischen Phase ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und Wiederherstellung.

In einer Mitteilung auf der Plattform X hob Bundespräsident Parmelin die Bedeutung einer zuverlässigen Verkehrsinfrastruktur hervor. Eine solche Infrastruktur sei ein entscheidender Motor für die Förderung des Handels, die Ankurbelung der wirtschaftlichen Erholung und die Schaffung dringend benötigter Arbeitsplätze, insbesondere in einem Land, das sich inmitten eines anhaltenden Konflikts befindet. Die Modernisierung der ukrainischen Eisenbahninfrastruktur ist somit nicht nur ein technisches Projekt, sondern ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft. Dieses Projekt stellt eine wertvolle Ergänzung zu den bereits bestehenden Engagements der Schweiz und des Schweizer Privatsektors dar, die darauf abzielen, die ukrainische Eisenbahnbranche zu unterstützen und ihre Kapazitäten zu stärken. Im Rahmen seiner Teilnahme an Sitzungen im Entwicklungsausschuss der Weltbank betonte Bundespräsident Parmelin die unverzichtbare Rolle der Institution bei der Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit von Partnerländern. Er hob hervor, dass die Weltbank durch ihre Programme und Investitionen maßgeblich zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt und ein nachhaltiges, vom Privatsektor getragenes Wachstum fördert. Diese Aspekte sind von zentraler Bedeutung, um die negativen Auswirkungen geopolitischer Turbulenzen und wirtschaftlicher Unsicherheiten abzufedern, die derzeit die globale Wirtschaft belasten. Sowohl der Internationale Währungsfonds als auch die Weltbank weisen in ihren aktuellen Berichten auf die erheblichen negativen Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine auf die globale wirtschaftliche Entwicklung hin. Die Schweizer Delegation beabsichtigt, sich mit gleichgesinnten Staaten für eine Deeskalation von Konflikten und verstärkte Bemühungen zur Stabilisierung der globalen Märkte einzusetzen. Die Schweiz setzt sich konsequent für verlässliche Rahmenbedingungen ein, die die wirtschaftliche Dynamik stärken und Investitionen fördern. Dies ist ein klares Bekenntnis zur Schaffung eines stabilen Umfelds für Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Als Wirtschaftsminister plante Bundespräsident Parmelin neben den regulären Sitzungen eine Reihe von wichtigen bilateralen Gesprächen. Dazu gehörten unter anderem Treffen mit hochrangigen Vertretern wie dem Präsidenten der Weltbank, Ajay Banga, und der Präsidentin der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank, Zuo Jiyai. Diese Gespräche dienen dazu, die schweizerische Perspektive auf globale Wirtschaftsfragen darzulegen und die Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen zu vertiefen. Es wird erwartet, dass Bundespräsident Parmelin am Freitag um 15 Uhr Ortszeit den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer treffen wird. Die Schweiz verfolgt weiterhin das Ziel, ein Handelsabkommen mit den USA abzuschließen, eine Bestrebung, die durch die aktuellen Handelsbeziehungen und die sich verändernde globale Wirtschaftslage an Bedeutung gewinnt. Die jüngsten Entwicklungen, wie die von den USA Mitte März eröffnete Untersuchung wegen Verletzung des Handelsgesetzes gegen die Schweiz und zahlreiche andere Staaten, werfen ein Schlaglicht auf die Komplexität und die Herausforderungen im internationalen Handel. Die Vorwürfe der Amerikaner bezüglich «unfacher oder diskriminierender Handelspraktiken» unterstreichen die Notwendigkeit von transparenten und fairen Handelsbeziehungen, die für alle Beteiligten von Vorteil sind. Die Schweiz strebt in diesem Kontext eine konstruktive Dialoglösung an, um die Handelsbeziehungen zu festigen und gemeinsame Interessen zu fördern. Die Unterzeichnung des Abkommens mit der Weltbank für die Ukraine ist ein starkes Signal der Solidarität und des Engagements der Schweiz für eine friedliche und wirtschaftlich prosperierende Welt





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