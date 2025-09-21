Trotz anhaltender Gewalt im Gazastreifen und internationaler Kritik hält sich die Schweiz mit einer klaren Position zur Anerkennung Palästinas zurück. Ein geheimes Gutachten des EDA wirft Fragen nach der Schweizer Außenpolitik und ihrer Rolle im Nahost-Konflikt auf.

Im Nahen Osten ist die Lage weiterhin angespannt: Trotz internationaler Kritik hat Israel Ende August eine neue Offensive im Gazastreifen gestartet. Seitdem kommt es, insbesondere bei Verteilstellen für Hilfsgüter, wieder vermehrt zu Zusammenstößen mit vielen Todesopfern. Die humanitäre Situation im Gazastreifen verschlimmert sich dramatisch, während die israelische Regierung die Aufrufe verschiedener westlicher Länder, die Kampfhandlungen sofort einzustellen, ignoriert.

Die Eskalation der Gewalt wirft Fragen nach der Einhaltung des Völkerrechts und dem Schutz der Zivilbevölkerung auf. Viele Beobachter äußern sich besorgt über die zunehmende Zahl der Opfer und die Verzweiflung der Menschen vor Ort.\Inmitten dieser kriegerischen Auseinandersetzungen kündigten diverse europäische Länder, darunter Portugal, Großbritannien und Frankreich, an, Palästina in den kommenden Tagen als eigenen Staat anzuerkennen. Knapp 150 Länder haben dies bereits getan. Diese Entwicklung setzt die Schweiz unter Druck und wirft Fragen nach ihrer Position und Haltung im Nahost-Konflikt auf. Der Bundesrat hält sich seit Beginn des Konflikts zurück und verurteilt in regelmäßigen Abständen die Kampfhandlungen beider Seiten. Auch zur Zweistaatenlösung hat Bern bislang keine klare Position bezogen, was in politischen Kreisen und in der Öffentlichkeit für Irritationen sorgt. Die Ankündigungen der europäischen Länder könnten eine neue Dynamik in den Konflikt bringen, insbesondere in Bezug auf die diplomatischen Beziehungen und die internationale Anerkennung Palästinas.\Intern scheint die Situation anders zu sein: Wie der Blick weiß, gab das Aussendepartement von Ignazio Cassis im ersten Halbjahr 2025 eine völkerrechtliche Untersuchung zu einer möglichen Anerkennung Palästinas als Staat in Auftrag. Die Direktion für Völkerrecht des Departements für Auswärtige Angelegenheiten EDA stellte das Gutachten am 10. Juni fertig – seither wird das Papier unter Verschluss gehalten. Eine Anfrage des Blick mit Verweis aufs Öffentlichkeitsgesetz scheiterte, die Inhalte des Dokuments sollen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Das Departement von Cassis führt zwei Gründe an, weshalb die Palästina-Studie nicht veröffentlicht wird: Zum einen könnte eine Offenlegung die aussenpolitischen Interessen und internationalen Beziehungen der Schweiz wesentlich beeinträchtigen, heißt es vom EDA. Das Vertrauensverhältnis zwischen der Schweiz und allen Konfliktparteien sowie weiteren Staaten dürfe nicht gestört werden. Zum anderen wird die freie Meinungs- und Willensbildung des Bundesrates als Grund für die Geheimhaltung angeführt. Die Ablehnung einer Initiative des Kantons Genf durch den Ständerat verdeutlicht die unterschiedlichen Positionen innerhalb der Schweizer Politik in Bezug auf die Anerkennung Palästinas





