Schweiz und Bahrain besiegeln Investitionsschutzabkommen

Ein neues Abkommen zwischen der Schweiz und Bahrain soll Schweizer Investitionen im Golfstaat schützen. Es wurde am Rande der Weltbank- und IWF-Frühjahrstagung unterzeichnet und tritt nach parlamentarischer Genehmigung in Kraft.

Die Schweiz und das Königreich Bahrain haben am Freitag in Washington ein bedeutendes Investitionsschutz abkommen unterzeichnet. Diese Vereinbarung, die am Rande der diesjährigen Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) von Wirtschaftsminister Guy Parmelin und dem bahrainischen Finanz- und Volkswirtschaftsminister Salman bin Khalifa Al Khalifa paraphiert wurde, zielt darauf ab, gegenseitig Investitionen vor politischen Risiken zu schützen.

Insbesondere soll sie vor unrechtmässigen Enteignungen und diskriminierenden staatlichen Massnahmen bewahren. Laut einer Mitteilung des eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) schliesst dieses Abkommen eine Lücke in den bilateralen Beziehungen, da Bahrain der letzte Mitgliedstaat des Golf-Kooperationsrats war, mit dem die Schweiz noch kein solches Schutzabkommen unterhalten hatte. Das neu geschlossene Abkommen garantiert Schweizer Investoren in Bahrain Schutz vor staatlicher Diskriminierung und unerlaubten Enteignungen. Darüber hinaus sichert es den freien Transfer von Zahlungen, die im Zusammenhang mit diesen Investitionen stehen. Ein wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit für Investoren, im Falle von Streitigkeiten ein internationales Schiedsgericht anzurufen, um ihre Rechte durchzusetzen. Dieses Recht gilt selbstverständlich auch für Investitionen bahrainischer Unternehmen in der Schweiz, was eine beidseitige Stärkung der Investitionssicherheit bedeutet. Die Schweiz zählt zu den zehn grössten Kapitalexporteuren weltweit, und das heutige Abkommen reiht sich ein in ein bestehendes Netzwerk von über 110 bilateralen Investitionsschutzabkommen, die das Land bereits unterhält. Diese umfassende Abkommenspolitik unterstreicht die Rolle der Schweiz als attraktiver Investitionsstandort und verlässlicher Partner in der globalen Wirtschaft. Die Zunahme Schweizer Investitionen in Bahrain, insbesondere in den dynamischen Sektoren Finanzwesen und Fintech, in den letzten zehn Jahren hat die Notwendigkeit eines solchen Abkommens zusätzlich unterstrichen. Es schafft Vertrauen und fördert somit weitere Kapitalflüsse und wirtschaftliche Kooperationen. Das Abkommen wurde unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Parlamente beider Staaten unterzeichnet. In der Schweiz wird nun die Botschaft für die eidgenössischen Räte ausgearbeitet, bevor das Abkommen dem Parlament zur Ratifizierung vorgelegt wird. Nach Abschluss der jeweiligen internen Verfahren beider Länder wird das Abkommen offiziell in Kraft treten und seine Schutzwirkung entfalten. Diese formellen Schritte sind essenziell, um die rechtliche Verbindlichkeit und die operative Umsetzung des Abkommens sicherzustellen und so die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und Bahrain auf eine solidere Grundlage zu stellen





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