Schweiz und Australien trennen sich 1:1 unentschieden

Die Schweiz und Australien trennen sich bei der Generalprobe für die WM 2026 1:1 unentschieden. Die Nati baut nach starker erster Halbzeit ab.

Die Schweiz und Australien trennen sich bei der Generalprobe für die WM 2026 1:1 unentschieden. Die Nati baut nach starker erster Halbzeit ab. Beim 1:1 gegen Australien können die Schweiz er noch nicht wirklich überzeugen.

SRF-Mann Baltermia kommt Xhaka dann doch noch ins Reden. Es gibt Dinge, die diese Woche nicht gut waren. Und dann tritt man halt so auf. Man habe gespürt, dass es ein Testspiel war.

Aber so wird es definitiv schwer. Die Nati müsse die Zügel jetzt anziehen, betont Xhaka. Sonst kannst du nach drei Spielen wieder nach Hause fahren. So wie gegen Australien könne man als Nati nicht auftreten.

Vielleicht irritiert uns das ein wenig, dass wir denken, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es sind keine schlechten Mannschaften an der WM. Wir müssen aufwachen, fordert der Captain. Übernimmt in San Diego von Beginn weg das Spieldiktat.

Schon in der achten Minute kommt Ndoye zu einer Grosschance, die allerdings unvollendet bleibt. In der Folge kontrolliert die Nati das Spiel souverän und hat zeitweise über 75 Prozent Ballbesitz. Die Australier kommen in der Offensive kaum zur Geltung. Der zweite Durchgang beginnt mit einem Paukenschlag der bisher harmlosen Australier.

Irankunda profitiert von einem Fehler von Freuler und zieht aus 25 Metern ab. Er trifft die Latte - Glück für die Schweiz. Wenig später ist der Ausgleich aber Tatsache. Die Nati-Defensive lässt sich von einem langen Ball aushebeln.

Metcalfe legt quer auf Yengi, welcher nach 56 Minuten zum 1:1 einschiebt. In der Folge kann sich die Schweiz wieder etwas fangen. Nach der zweiten Trinkpause nehmen Xhaka & Co. das Zepter wieder in die Hand. In der Offensive ist man aber deutlich weniger zielstrebig als noch in der ersten Hälfte.

In der Schlussphase kommt die Schweiz dann aber noch zu einer guten Möglichkeit. Joker Itten köpfelt eine Flanke von Muheim nur knapp über das Tor. Nun hat die Nati noch genau eine Woche Zeit, um sich den Feinschliff für die WM 2026 zu holen





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