Die Schweizer Behörden bestätigen, dass italienische Patienten, die nach dem Brand in Crans-Montana im Spital Wallis behandelt wurden, keine Kosten für ihre medizinische Versorgung tragen müssen. Staatsratspräsident Reynard bekräftigte dies nach einem Treffen mit dem italienischen Botschafter.

Die Schweiz er Behörden haben klargestellt, dass italienische Patienten, die aufgrund des verheerenden Brand es in Crans-Montana im Spital Wallis behandelt wurden, keinerlei Kosten für ihre medizinische Versorgung tragen müssen.

Diese Zusage wurde von Staatsratspräsident Mathias Reynard nach einem Treffen mit dem italienischen Botschafter im Kanton Wallis, Gian Lorenzo Cornado, am Freitag erneut bekräftigt. Bereits am Montag hatte Reynard in einem Telefonat mit dem Botschafter diese Position deutlich gemacht. Das am Freitag in Martigny stattgefundene Arbeitstreffen diente dazu, eine umfassende Bestandsaufnahme der Situation im Zusammenhang mit dem Brand in Crans-Montana zu erstellen und die jüngsten Entwicklungen zu besprechen.

Das Gespräch dauerte weniger als eine Stunde, wurde aber als konstruktiv und lösungsorientiert gewertet. Der Kern der Diskussion lag in den Rechnungskopien, die das Spital Wallis letzte Woche an die betroffenen italienischen Familien verschickt hatte. Diese Rechnungen lösten bei den Empfängern grosse Verunsicherung und in Italien breite Empörung aus. Es handelte sich jedoch lediglich um informative Kopien, die dazu dienten, den Familien einen Überblick über die erbrachten Leistungen zu geben.

Die eigentlichen Rechnungen wurden an die Gemeinsame Einrichtung KVG (KVG ist die Schweizerische Krankenversicherung) weitergeleitet, die nun in Zusammenarbeit mit den italienischen Versicherungen und den zuständigen Verbindungsstellen klärt, welche Kosten von welcher Partei übernommen werden. Die Walliser Dienststelle für Gesundheitswesen betonte, dass die italienischen Familien bereits Ende Februar bis Anfang März schriftlich über dieses Vorgehen informiert wurden und dass sie im Falle des Erhalts solcher Rechnungen keine Zahlungen leisten müssen.

Diese proaktive Kommunikation sollte dazu dienen, Missverständnisse zu vermeiden und die Betroffenen zu beruhigen. Die Situation verdeutlicht die Notwendigkeit einer transparenten und effizienten Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden und Versicherungen, um unnötige Ängste und Verwirrung zu vermeiden. Die Angelegenheit der Rechnungskopien stellt nur einen Aspekt der komplexen Beziehungen zwischen der Schweiz und Italien im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe dar. Die anfängliche Reaktion Roms, seinen Botschafter am 24.

Januar zurückzurufen, zeugte von der Ernsthaftigkeit der Bedenken hinsichtlich der Ermittlungen der Walliser Behörden und insbesondere der Freilassung des Besitzers der Bar «Le Constellation», in der sich das Unglück ereignete. Im Februar einigten sich die italienischen und die Walliser Strafverfolgungsbehörden jedoch auf eine verstärkte Zusammenarbeit, um die Umstände der Tragödie umfassend aufzuklären. Italienische Ermittler reisten daraufhin für zwei Tage ins Wallis, um sich mit den Ermittlungsakten vertraut zu machen. Der italienische Botschafter kehrte am 6.

April in die Schweiz zurück, um die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zu überprüfen und das Vertrauen zwischen den beiden Ländern wiederherzustellen. Bei dem verheerenden Brand in der Silvesternacht starben insgesamt 41 Menschen, darunter sechs italienische Staatsbürger, und 115 Personen wurden teils schwer verletzt, zehn davon waren italienische Staatsbürger. Die Klärung der Verantwortlichkeiten und die Aufarbeitung der Ereignisse sind von grösster Bedeutung, um den Opfern Gerechtigkeit zu widerfahren und ähnliche Tragödien in Zukunft zu verhindern.

Die Schweizer Behörden haben ihr Engagement für eine umfassende und transparente Untersuchung bekräftigt und versichern, dass alle notwendigen Massnahmen ergriffen werden, um die Ursachen des Brandes zu ermitteln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen





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