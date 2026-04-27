Schweiz trotzt Krisen: Treibstoffversorgung gesichert, Kerosin jedoch angespannt

Trotz internationaler Spannungen und möglicher Lieferengpässe ist die Versorgung der Schweiz mit Diesel und Benzin weiterhin gewährleistet. Beim Kerosin zeichnet sich jedoch eine angespannte Lage ab, wobei die Schweiz auf ihre nationalen Reserven setzt und nicht an die Energiesolidarität der EU gebunden ist.

Trotz der angespannten geopolitischen Lage, insbesondere des Konflikts im Iran und der potenziellen Sperrung der Straße von Hormus, ist die Versorgung mit Diesel und Benzin in der Schweiz derzeit weiterhin gewährleistet.

Die Flugzeuge können weiterhin starten. Allerdings besteht beim Kerosin eine zunehmende Verknappung. Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) schätzt die Versorgung der Schweizer Flughäfen bis Ende Mai 2026 als gesichert ein. Sollten dennoch Engpässe auftreten, kann der Bund auf die Reserven in den Pflichtlagern zurückgreifen, was für alle Brenn- und Treibstoffe gilt.

Ein wesentlicher Unterschied zur Situation in der Europäischen Union besteht darin, dass die in den Schweizer Tanklagern befindlichen Reserven ausschließlich für die Schweiz bestimmt sind. Die Schweiz ist kein Mitglied der EU und daher nicht an die dortige Energiesolidarität gebunden. Innerhalb der EU sind die Mitgliedsstaaten gesetzlich verpflichtet, sich gegenseitig bei Energieengpässen zu unterstützen, beispielsweise indem Deutschland ein anderes EU-Land mit Flugbenzin aushelfen müsste.

Nicole Mathys, Leiterin der Geschäftsstelle Energie beim BWL, betont, dass die Schweizer Reserven ausschließlich für den nationalen Bedarf vorgesehen sind. Es gibt jedoch eine Ausnahme bei der Gasversorgung, wo ein Abkommen zwischen der Schweiz, Italien und Deutschland besteht, das gegenseitige Unterstützung bei Engpässen ermöglicht, wobei geschützte Kunden wie Haushalte, Spitäler und Notdienste priorisiert werden. Im Gegensatz zu Gas gibt es bei Treibstoffen keine solche Priorisierung. Die fehlende Energiesolidarität bedeutet jedoch nicht, dass die Schweiz von Treibstoffknappheit unberührt bleibt.

Bei Engpässen würden Treibstoffe aus den Pflichtlagern über die regulären Vertriebskanäle auf den Markt gelangen, was dazu führen könnte, dass ausländische Händler Treibstoff in der Schweiz kaufen und weiterverkaufen. Der Markt bleibt somit offen. Der Bundesrat kann in Ausnahmefällen Anordnungen treffen, beispielsweise Rettungs-, Lösch- und Suchflüge bei Kerosinmangel zu priorisieren. Derzeit ist diese Situation jedoch noch nicht eingetreten.

Die Schweiz lagert derzeit weniger Kerosin, als vorgeschrieben. Der Krieg im Iran führt zu einer Verknappung von Kerosin in Europa. Die Schweiz unterhält daher Pflichtlager, deren aktuelle Reichweite jedoch unter den gesetzlichen Vorgaben liegt. Die Pflichtlager müssen drei Monate bzw. 90 Tage des durchschnittlichen Absatzes der letzten drei Jahre an den Schweizer Flughäfen (ohne Basel) abdecken.

Aktuell beträgt die Reichweite laut BWL 72 Tage oder rund zweieinhalb Monate. Die gestiegene Nachfrage nach Flugpetrol seit der Covid-Pandemie führt zu Verzögerungen bei der Auffüllung der Pflichtlager, da die Einlagerung anhand des durchschnittlichen Verbrauchs berechnet wird. Der aktuelle Durchschnittswert basiert auf dem Verbrauch der Jahre 2022, 2023 und 2024, der seit 2024 stark angestiegen ist. Dies bedeutet, dass die Lagerbestände zusätzlich zur regulären Versorgung aufgebaut werden müssen, was sich aufgrund drohender Engpässe und Preisschwankungen verzögern kann.

Auch Marktverschiebungen bei den Importeuren, die Neu-Importeuren drei Jahre Zeit zur Erfüllung ihres Pflichtlageranteils einräumen, tragen zu Verzögerungen bei. Die Armee ist von diesen Regelungen ausgenommen und verfügt über eigene Flugpetrol-Bestände, die nicht in den Pflichtlagern des Bundes geführt werden





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