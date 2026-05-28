Die Schweizer Hockey-Nati trifft im Viertelfinal der Heim-WM auf Schweden. Die Schweden sind sich bewusst, dass sie der Angstgegner der Nati sind und hoffen, dass ihre Spieler merken, dass sie auf der anderen Seite stehen.

Die Schweiz trifft im WM- Viertelfinal auf Schweden , der Gegner der Nati ist offenbar für die Schweden ein wichtiger Auftritt. Die schwedische Zeitung Sport bladet ist sich zutiefst bewusst, dass die Schweiz noch nie gegen Schweden in der Endrunde einer WM oder den Olympischen Spielen verloren hat.

Schweden hat die letzten neun Spiele gegen die Schweiz bei den grossen Turnieren gewonnen. Der Trainer Sam Hallam versucht, in die Köpfe der Schweizer Nati-Stars zu gelangen, indem er sagt, dass die Schweiz in den letzten beiden Jahren ins Finale geschafft hat, weil sie nicht gegen Schweden antreten mussten. Hallam hofft, dass die Spieler der Schweizer Nati merken, dass sie auf der anderen Seite stehen.

Schweden hat in Zürich bereits zweimal WM-Gold gewonnen und wird nun ihre Chance auf einen dritten Titel am Leben erhalten wollen. Die Entscheidung wird aber nicht auf Papier, sondern auf dem Eis fallen. Das Duell zwischen der Schweizer Hockey-Nati und Schweden beginnt um 20:20 Uhr in Zürich





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