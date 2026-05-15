Schweiz: Tiefdruckgebiet mit Südwestströmung führt zu wechselndem bis stark bewölktem Wetter

Die Schweiz liegt im Einflussbereich eines umfangreichen Tiefdruckgebietes mit Zentrum über Skandinavien. Mit einer mässigen Südwestströmung wird feuchtkalte und instabile Luft zum Alpenraum geführt. Von Freitag auf Samstag dreht die Strömung auf Nordwest und es stellt sich am Alpennordhang eine schwache Staulage ein. Gleichzeitig wird die Luftmasse auf der Alpensüdseite durch aufkommenden Nordwind abgetrocknet. Ab Samstagabend macht sich Zwischenhocheinfluss bemerkbar, wodurch auch auf der Alpennordseite und in den Alpen die Luftmasse abgetrocknet wird. Das Zwischenhoch bleibt am Sonntag wetterbestimmend.

Die Schweiz liegt im Einflussbereich eines umfangreichen Tiefdruckgebiet es mit Zentrum über Skandinavien. Mit einer mässigen Südwestströmung wird feuchtkalte und instabile Luft zum Alpenraum geführt. Von Freitag auf Samstag dreht die Strömung auf Nordwest und es stellt sich am Alpennordhang eine schwache Staulage ein.

Gleichzeitig wird die Luftmasse auf der Alpensüdseite durch aufkommenden Nordwind abgetrocknet. Ab Samstagabend macht sich Zwischenhocheinfluss bemerkbar, wodurch auch auf der Alpennordseite und in den Alpen die Luftmasse abgetrocknet wird. Das Zwischenhoch bleibt am Sonntag wetterbestimmend. Im Flachland wechselnd bis stark bewölkt und besonders tagsüber einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter möglich.

Am Nachmittag besonders im nördlichen Flachland kurze sonnige Abschnitte. In den Voralpen und Alpen oft stark bewölkt und im Laufe des Vormittags aus Westen aufkommende schauerartige Niederschläge, vor allem am Alpennordhang in der zweiten Tageshälfte teils länger anhaltender Niederschlag. Inneralpin Aufhellungen möglich. Schneefallgrenze bei 1000 bis 1300 Metern.

In den Niederungen am Nachmittag um 11 Grad. Besonders am Nachmittag mässiger Nordwestwind, in Schauer- und Gewitternähe böig auffrischend. In den Bergen schwacher bis mässiger Wind aus nordwestlicher Richtung. Nullgradgrenze auf rund 1600 Metern.

Darüber bis am Abend 5 bis 15 cm, gebietsweise bis 20 cm Neuschnee. Am Vormittag meist stark bewölkt und und aus Westen zeitweise Niederschlag. Am Nachmittag veränderlich bewölkt und einige Schauer, lokal auch Gewitter möglich. Gegen Norden hin und im Wallis einige Aufhellungen.

Schneefallgrenze zwischen 1000 und 1200 Metern. In den Niederungen am Nachmittag um 10 Grad. Am Jurasüdfuss am Nachmittag mässiger Nordwestwind. In Schauer- und Gewitternähe böig auffrischender Wind.

In den Bergen schwacher Südwestwind, am Nachmittag auf Nord bis Nordwest drehend. Nullgradgrenze um 1500 Meter. Oberhalb von 1400 Metern in den Voralpen und Alpen 5 bis 15 cm Neuschnee. Auf der Alpensüdseite stark bewölkt.

Im Laufe des Vormittags im Tessin und Misox verbreitet aufkommende, schauerartige Niederschläge, ab Mitte Nachmittag nachlassend und Aufhellungen möglich. Im Engadin und den übrigen Bündner Südtälern bis gegen Mittag noch meist trocken, dann ebenfalls einige Schauer. Am Abend nachlassende Schauerneigung. Schneefallgrenzen zwischen 1200 und 1500 Metern.

In den Niederungen am Nachmittag um 14 Grad. Höchsttemperatur im Oberengadin um 4 Grad. In den Bergen schwacher bis mässiger Südwestwind. Nullgradgrenze auf 1800 Metern.

Oberhalb von 1700 Metern 5 bis 15 cm Neuschnee. In höheren Lagen auf winterliche Strassenverhältnisse und Neuschnee achten. Im Berggebiet warme Kleidung mitnehmen, da die Temperaturen deutlich sinken. Am Nachmittag kurze trockene Abschnitte für Aktivitäten im Freien nutzen.

Langnau im Emmental (Kanton Bern)Kostenlos Mitglied werden bei „Dein Wetter in der Schweiz“ Wetter live erleben, Fotos und Videos teilen und den Wetterbericht von morgen aktiv mitgestalten: In der Facebook-Gruppe „Dein Wetter in der Schweiz“ laden Leserreporterinnen und Leserreporter täglich aktuelle Fotos hoch – direkt aus dem Geschehen. Ausgewählte Bilder erscheinen im Wetterbericht von Polizei.news unter „Wetterimpressionen von gestern und heute“. Jetzt mitmachen und Fotos teile





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