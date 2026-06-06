Schweiz testet Defensivvarianten und Klimaanpassung vor WM-Start gegen Australien

Murat Yakin nutzt das Vorbereitungsspiel in San Diego, um die Abwehrformation zu überprüfen, die Spieler an die frühe Anstoßzeit zu gewöhnen und die Integration von Breel Embolo zu planen. Das Spiel gegen Australien dient als Klimaprobetest und taktische Feinabstimmung vor dem WM-Start in Katar.

Murat Yakin steht kurz vor dem offiziellen Start der Fussball - Weltmeisterschaft und hat im letzten Vorbereitungstest wichtige Erkenntnisse gewonnen. Das Swiss Nationalteam trifft am Samstag in San Diego auf Australien, ein Spiel das als Probe für die anstehenden Gruppenkämpfe dient.

Die Begegnung beginnt um zwölf Uhr Ortszeit, was für die Schweizer Spieler eine ungewöhnliche Anstoßzeit bedeutet, da sie normalerweise am Nachmittag oder Abend spielen. Das frühe Frühstück, das für das Spiel vorgesehen ist, besteht aus Nudeln oder Reis und sorgt laut Verteidiger Nico Elvedi für Diskussionen im Team. Trotz der ungewohnten Rahmenbedingungen hat Yakin die Trainingsabläufe angepasst, um die Spieler optimal auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten.

Ziel ist es, dass die Mannschaft rechtzeitig an die veränderten Bedingungen gewöhnt ist, bevor das eigentliche Turnier in Katar beginnt. Ein zentrales Thema ist die Defensivaufstellung. Nach einer erfolgreichen Qualifikation galt das Quartett bestehend aus Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi und Ricardo Rodriguez als bevorzugte Lösung. Seit Jahresbeginn hat Yakin jedoch Änderungen vorgenommen.

Im letzten Testspiel gegen Jordanien spielten Denis Zakaria, Nico Elvedi und Manuel Akanji in einer Dreierkette, ein System das sie auf Vereinsebene bereits häufig nutzen. Die gute Zusammenarbeit in diesem Spiel hat dem Trainer gezeigt, dass er flexibel auf verschiedene Gegner reagieren kann. Sollte Yakin am Samstag erneut auf die Dreierkette setzen, würde dies ein klares Signal für seine taktische Ausrichtung bei der WM geben. Ein weiteres wichtiges Detail betrifft den Offensivspieler Breel Embolo.

Nach einer zweieinhalb taegigen Wartezeit hat er endlich sein Visum erhalten und ist am Freitagabend in Kalifornien eingetroffen. Obwohl er zum Kader gehoert, ist es unwahrscheinlich, dass er im Spiel gegen Australien zum Einsatz kommt. Embolo hat in den letzten zwolf Länderspielen neun Tore erzielt und wird als moralische Stütze im Team angesehen. Torhüter Gregor Kobel betont seine positive Ausstrahlung und seine Bedeutung für die Stimmung im Camp.

Zeki Amdouni, Cedric Itten und eventuell Noah Okafor stehen als mögliche Vertretungen im Sturm bereit. Die Australien-Teilnehmer, die als "Socceroos" bekannt sind, haben bereits Erfahrung auf Weltmeisterschaftsbasis und erreichten 2022 das Achtelfinale, wo sie gegen Argentinien verloren. Sie spielen in Gruppe D gegen die Türkei, die USA und Paraguay und werden voraussichtlich ein defensives Spiel hinlegen.

Für die Schweiz ist das Spiel gegen die Australier ein Test, um sich an das Klima Südkaliforniens zu gewöhnen, das laut Wetterprognose mild und bewölkt sein soll. Ein Sieg wäre das ideale Ergebnis, um Vertrauen für das Hauptereignis in Katar zu gewinnen. Insgesamt nutzt das Team die letzte Woche vor dem großen Turnier, um Form, Taktik und Anpassungsfähigkeit zu schärfen, bevor die eigentliche Weltmeisterschaft beginnt





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