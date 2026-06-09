Die Schweiz sucht nach Wegen, um ihre Luftverteidigung zu stärken, da die Patriot-Systeme zu spät geliefert werden. Der Bund prüft das französisch-italienische System SAMP/T NG als europäische Alternative.

Die Schweiz sucht nach Alternativen zur Luftverteidigung , da die Patriot-Systeme zu spät geliefert werden. Der Bund prüft das französisch-italienische System SAMP/T NG als europäische Alternative.

Der Staatssekretär für Sicherheitspolitik Markus Mäder sagt, dass die Schweiz eine engere sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn anstrebt und sich als integralen Teil der europäischen Sicherheit sieht. Die Schweiz will auch ihre Fähigkeiten im Weltraum ausbauen und die internationalen Zusammenarbeit im Weltraum betonen





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Schweiz Luftverteidigung Patriot-Systeme SAMP/T NG Europäische Alternative

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