Die Schweiz muss in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Finnland einen Sieg erzielen, um Platz 1 in der Gruppe zu sichern. Die Mannschaft von Jan Cadieux ist auf Platz 2 vor dem Spiel und muss sich um den Gruppensieg bewerben.

Die Schweiz strebt nach der perfekten Vorrunde , aber ein Sieg gegen Finnland ist nicht garantiert. Im letzten Gruppenspiel geht es für die Mannschaft von Jan Cadieux um Platz 1.

Verfolgen Sie die Partie im Live-Ticker. Wenn die Schweiz heute Finnland bezwingt und den Gruppensieg holt, trifft sie im Viertelfinal auf Schweden. Die Skandinavier sicherten sich Platz 4 in der Gruppe B mit einem 4:2-Sieg über die Slowakei. Sollte die Schweiz gegen Finnland verlieren und die Gruppe auf Platz 2 abschliessen, käme es im Viertelfinal zu einem Duell mit Tschechien oder Norwegen.

Nationaltrainer Jan Cadieux setzt im letzten Gruppenspiel auf Reto Berra. Für den Meistergoalie von Fribourg-Gottéron handelt es sich um den dritten Einsatz an dieser WM. Die Schweiz muss also alle Nerven für dieses entscheidende Spiel zusammenkriegen. Ein Sieg gegen Finnland wäre nicht nur ein wichtiger Schritt für die Schweiz, sondern auch ein Zeichen der Stärke für das Team.

Die Mannschaft von Jan Cadieux muss also ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und zeigt, dass sie in der Lage ist, die Herausforderungen der WM zu meistern. Die Schweiz hat also alles in ihrer Macht stehende getan, um auf die WM vorzubereiten. Jetzt bleibt nur noch das Warten auf das Ergebnis des Spiels. Wenn die Schweiz den Sieg holt, wird sie sich auf das Viertelfinal vorbereiten, in dem sie auf Schweden treffen wird.

Die Skandinavier sind ein starkes Team, aber die Schweiz ist auch nicht zu unterschätzen. Sie hat in der Vergangenheit bereits einige wichtige Spiele gegen Schweden gewonnen und ist daher auch in dieser Partie eine ernsthafte Konkurrentin. Die Schweiz muss also alle Nerven für dieses entscheidende Spiel zusammenkriegen und zeigt, dass sie in der Lage ist, die Herausforderungen der WM zu meistern





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