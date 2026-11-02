Schweiz stimmt über Mehrwertsteuererhöhung für AHV ab

Die Schweiz entscheidet am 29. November über eine Mehrwertsteuererhöhung zur Finanzierung der 13. AHV-Rente. Paul Rechsteiner warnt vor einem Nein.

Am 29. November stimmt die Schweiz über eine höhere Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 13. AHV-Rente ab. Der ehemalige SP-Politiker Paul Rechsteiner warnt, ein Nein gefährde weitere Leistungen.

Rechsteiner unterstützt Steuererhöhung

Paul Rechsteiner hält die Mehrwertsteuererhöhung für sozial abgefedert und der Leistung angemessen. Der 74-jährige frühere SP-Ständerat hatte die Forderung schon vor über 20 Jahren als Gewerkschaftsboss aufgebracht. Im Dezember wird die Dreizehnte zum ersten Mal ausbezahlt steigen.

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Rechsteiner hätte höhere Lohnbeiträge bevorzugt. Er hält die Vorlage aber für sozial abgefedert, weil der Satz für Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel gleich bleibt. Den Aufschlag findet er bescheiden, gemessen an gut 2000 Franken mehr Rente pro Jahr.

Kritik aus Gewerkschaft und FDP

Es wäre eine riesige Dummheit, diese Vorlage abzulehnen, sagt er im Interview mit Blick. Gegenwind kommt nicht nur von rechts. Auch die Gewerkschaft VPOD empfiehlt ein Nein.

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Rechsteiner findet dazu harte Worte. Wie naiv kann man sein, eine stärkere AHV-Finanzierung abzulehnen? Ein Nein nützt einzig den Feinden von guten AHV-Leistungen. Die FDP-Co-Chefin Susanne Vincenz-Stauffacher führt die Nein-Kampagne an und will stattdessen Geld aus dem Bundeshaushalt in die AHV umschichten.

Junge skeptisch, Grosseltern wichtig

Das hält Rechsteiner für eine Ausrede. Die FDP wolle die AHV ausbluten, um das Rentenalter zu erhöhen. Laut der jüngsten GFS-Umfrage sind vor allem die Jungen skeptisch.

Rechsteiner sagt dazu: Ohne AHV müssten sie selbst extrem viel auf die Seite legen. Zudem profitierten sie davon, dass Eltern und Grosseltern abgesichert sind. Die Grosseltern bezeichnet er als die mit Abstand grösste Kinderkrippe der Schweiz.

Finanzierungslücke bleibt bestehen

Über die 13. Rente selbst stimmt die Schweiz nicht mehr ab. Sie wird so oder so im Dezember erstmals ausbezahlt. Wer allein lebt, erhält bis zu 2520 Franken mehr pro Jahr, Ehepaare bis zu 3780 Franken.

Weil die Mehrwertsteuersätze in der Verfassung stehen, braucht die Vorlage ein Ja von Volk und Kantonen. Konkret steigt der Normalsatz von 8,1 auf 8,5 Prozent. Er gilt etwa für Handys, Coiffeurbesuche und Restaurants. Der Sondersatz für Hotelübernachtungen steigt von 3,8 auf 4,0 Prozent, der reduzierte Satz von 2,6 Prozent für Lebensmittel, Medikamente, Bücher und Zeitungen bleibt gleich.

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Wer 1000 Franken zum Normalsatz ausgibt, zahlt künftig rund 3.70 Franken mehr. Die Erhöhung gilt frühestens ab 2028, und zwar unbefristet. Bei einem Ja erhält die AHV jährlich rund 1,5 Milliarden Franken zusätzlich.

Bei einem Nein bezahlt sie die 13. Rente vorerst aus ihrem Fonds. Dieser fällt laut Bund dann schon 2027 unter das gesetzliche Minimum. Ganz schliesst aber auch ein Ja die Lücke nicht.

Die 13. Rente kostet im ersten Jahr rund 4,2 Milliarden Franken, bis 2035 über 5 Milliarden. Laut Bund fehlen der AHV zwischen 2030 und 2035 auch mit der neuen Steuer jährlich rund 2,5 Milliarden Franken.

Politische Einigung erzielt

Sozialministerin Baume-Schneider erklärte die Position zur Finanzierung der 13. AHV-Rente. Nach langen und intensiven Verhandlungen hat das Parlament einen Kompromiss gefunden. Es handelt sich um eine moderate und sozialverträgliche Erhöhung der Mehrwertsteuer.