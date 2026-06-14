Schweiz stimmt über 'Keine 10-Millionen-Schweiz'-Initiative ab: Erste Hochrechnungen bestätigen knappe Entscheidung

Am 14. Juni entscheidet die Schweiz über die 'Keine 10-Millionen-Schweiz'-Initiative der SVP ab. Die ersten Hochrechnungen bestätigen ein knappes Rennen und einen leichten Nein-Trend. Das Zivildienstgesetz wird knapp angenommen, jedoch ohne einen triumphalen Sieg für Bundesrat, Parlament und Armee.

Am 14. Juni steht einer der wichtigsten Abstimmung ssonntage der Legislatur an. Die Schweiz entscheidet, ob sie ihre Wohnbevölkerung auf 10 Millionen Menschen deckeln wird. Alle News, Hintergründe, Stimmen und Analysen dazu findest du hier im Liveticker.

Nach monatelangen und intensiven Debatten stimmt die Schweiz am Sonntag über die 'Keine 10-Millionen-Schweiz'-Initiative der SVP ab. Umfragen im Vorfeld sagten ein knappes Rennen und einen leichten Nein-Trend voraus - die ersten Hochrechnungen bestätigen das. Das Zivildienstgesetz wird knapp angenommen. Das ist zwar ein Erfolg für Bundesrat, Parlament und Armee, aber es ist auch kein triumphaler Sieg.

Die Vorlage wurde nicht wie ein wegweisender sicherheitspolitischer Richtungsentscheid beurteilt, sondern eher wie eine relativ technische Behördenvorlage. Die Vorlage stand bis zum Schluss massiv im Schatten der Initiative '10 Millionen Schweiz' - sowohl bei den Kampagnenbudgets als auch bei der medialen Berichterstattung. Das Nein zur 10-Millionen-Initiative zeigt, dass die Schlussmobilisierung eher zugunsten der behördenunterstützenden Seite ausfiel und Menschen, die besonders behördenkritisch sind, nicht überdurchschnittlich an die Urne gingen. Davon dürfte auch das Zivildienstgesetz profitiert haben





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