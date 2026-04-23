Schweiz stimmt über Einwanderungsinitiative ab: Kritiker sehen keine Nachhaltigkeit

Die Schweiz entscheidet im Juni über die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!». Sozialwissenschaftler Marko Kovic kritisiert die Initiative und argumentiert, dass sie keine nachhaltige Lösung bietet und auf falschen Annahmen beruht. Die Initiative zielt auf eine Begrenzung der Bevölkerung auf zehn Millionen Einwohner bis 2050.

Die Schweiz steht im Juni eine Volksabstimmung über die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative der SVP bevor. Sozialwissenschaftler Marko Kovic äußert sich kritisch und argumentiert, dass die Initiative keine echte Nachhaltigkeit fördert.

Die Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! » zielt darauf ab, die ständige Bevölkerung der Schweiz im Jahr 2050 auf maximal zehn Millionen Menschen zu begrenzen. Diese Zahl könnte ab 2050 um den Geburtenüberschuss im Inland erhöht werden, jedoch bleibt ein absoluter Deckel für die Einwanderung bestehen. Sollte die Grenze von zehn Millionen vor 2050 erreicht werden, müssten entsprechende Anpassungen vorgenommen werden, beispielsweise durch die Berücksichtigung von Auswanderungen oder Todesfällen, um weiteren Zuwandern Platz zu schaffen.

Die Schweizer Bevölkerung hat in den letzten Jahrzehnten ein deutliches Wachstum erfahren. Von rund 5,3 Millionen Einwohnern im Jahr 1960 stieg die Zahl auf 7,2 Millionen im Jahr 2000 und wird voraussichtlich 2025 bereits 9,1 Millionen betragen. Angesichts einer sinkenden Geburtenrate ist ein wachsender Teil des Bevölkerungswachstums auf Zuwanderung zurückzuführen. Der Name der Initiative spiegelt nicht nur ihren Inhalt wider, sondern auch die damit verbundenen Emotionen.

Kritiker bemängeln, dass die Initiative eine verzerrte Darstellung der Realität bietet und die positiven Auswirkungen der Einwanderung ignoriert. Die Schweiz bietet attraktive Arbeitsbedingungen, eine ausgezeichnete Infrastruktur, ein starkes Bildungssystem und eine vielfältige Kultur. Die hohe Nachfrage nach der Schweiz als Wohn- und Arbeitsort deutet darauf hin, dass Migranten nicht die Ursache für Probleme sind, sondern vielmehr zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Wirtschaftlicher Wohlstand ist kein Nullsummenspiel, und Einwanderung korreliert positiv mit dem Erfolg der Schweiz.

Die Initiative wird auch als Umweltschutzmaßnahme beworben, was angesichts der Positionen der SVP in Umweltfragen überraschend ist. Die SVP ist bekannt für ihre Deregulierungspolitik im Bausektor und lehnt strenge Beschränkungen für die Bebauung außerhalb bestehender Bauzonen ab. Es ist jedoch unbestreitbar, dass Bautätigkeit zu Bodenversiegelung führt. Interessanterweise hat die Waldfläche in der Schweiz seit 1900 trotz des Bevölkerungswachstums und der intensiven Bautätigkeit um über 20 Prozent zugenommen.

Zwischen 2015 und 2025 wuchs die Waldfläche sogar um rund 23'000 Hektar. Im Kern geht es bei der 10-Millionen-Initiative nicht primär um Wohnungsnot oder den Schutz grüner Flächen, sondern um das Gefühl der Überfremdung und die Angst vor Veränderungen. Bevölkerungswachstum kann als produktive Ressource betrachtet werden, da es Humankapital bereitstellt, das den Wohlstand und die Lebensqualität steigern kann. Um dieses Potenzial zu nutzen, bedarf es jedoch einer klugen Infrastrukturplanung und Wohnungspolitik, um den Herausforderungen des Wachstums zu begegnen.

Politische Versäumnisse in diesem Bereich sind die Ursache für Probleme wie Wohnungsnot und Verkehrsüberlastung, nicht die Einwanderung selbst





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