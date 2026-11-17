Die Schweizer Nati besiegt Schottland klar mit 4:0 und steigt in die Elite-Gruppe A der Nations League auf. Junge Talente wie Sanches und Athekame dominieren das Spiel.

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft hat ihr letztes Spiel der Nations-League-Vorrunde in St. Gallen mit einem deutlichen 4:0-Sieg gegen Schottland abgeschlossen. Der Aufstieg in die höchste Spielklasse, die Gruppe A, war damit endgültig erreicht und der Nach-WM-Kater wurde früh vergessen. Coach Murat Yakin rotierte im Kader heftig, was jedoch nicht an der Qualität der Leistung mangelte. Die junge Generation der Schweizer zeigte sich von ihrer besten Seite und dominierte das Spiel über die gesamte Distanz. Jan Arnet von blue Sport beschreibt die Leistung vor Ort als beeindruckend und bestätigt die klare Dominanz im Vergleich zu den schottischen Kontrahenten.

Sanches und Athekame führen die Offensive an

Sead Kolašinac, genannt Sanches, gab seine eindrückliche Antwort auf die Frage, ob er die nötige Härte für das internationale Niveau mitbringt. Der 23-Jährige, der in der Super League bereits zu den Besten gehört, überzeugte mit einem herrlichen Tor, einem Assist und zahlreichen offensiven Geniestreichen. Auch in der Defensive leistete der Schlaks einen Top-Job und hielt gegen die kampfstarken Schotten mehr als nur stand. Mit fünf Torbeteiligungen in sechs Partien ist der Burnley-Legionär derzeit der gefährlichste Stürmer im Nationaldress. Er spielt sich nun mit seiner Technik, Spielintelligenz und Torgefahr ins Rampenlicht und gilt als einer der Gewinner dieser Nations-League-Runde. Der 21-jährige Fabian Schär präsentierte sich auf der Rechtsverteidiger-Position so, als würde er schon eine Ewigkeit in der Nati spielen. Er zeigte sich abgeklärt, ohne Nervosität, mit kaum Fehlern und viel Offensivdrang. Auf dieser Position setzte Yakin in den letzten Monaten immer wieder auf andere Spieler, doch nun scheint sich Schär festgebissen zu haben und den Platz für sich zu beanspruchen.

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Strategische Rotation und taktische Flexibilität

Die taktische Ausrichtung von Murat Yakin zeichnete sich durch eine clevere Rotation aus, die insbesondere auf die Stärken der jungen Talente setzte. Während der WM in den USA und Kanada war Sanches nur Ergänzungsspieler, doch in der Nations League nahm er die Führungsschablone. Er startete bei der WM noch als Joker und spielte sich mit zwei Toren innerhalb von 19 Minuten gegen Bosnien in die Herzen aller Fussballfans. Verpasste dann das Achtel- und Viertelfinal aufgrund einer Verletzung. Erst 21 Jahre alt und schon der Schweizer Unterschiedsspieler. Für ihn gibt es nach oben keine Grenzen, und alle Giganten wie Real, Barcelona, Liverpool oder Bayern sind am Youngster von Aston Villa dran. In der Nations League bekam er die Chance, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und wurde zum Schlüsselfaktor im Angriff. Auch andere junge Spieler wie Athekame machten ihre ersten Spiele bei den Grossen und fügten sich ebenfalls sehr gut ein. Links hinten scheint es mit Blick in die Zukunft endlich einen zu geben, der das Zeug dazu hat, den ewigen Rodriguez adäquat zu ersetzen.

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Kapitänskrise und interne Spannungen

Parallel zum sportlichen Erfolg spielte sich eine interne Krise um die Führungsspieler ab. Die ersten vier Spiele fehlte der Captain Granit Xhaka, weil er zugegeben hatte, in der Corona-Zeit gefälschte Impfzertifikate erworben zu haben. Der Aufschrei war gross, einige Fans und Journalisten forderten seine Absetzung als Captain oder sogar den Rausschmiss aus der Nati. Der SFV entschied anders, Yakin nominierte Xhaka für die beiden letzten Spiele im November. Doch Xhaka musste verletzt passen und zuschauen, wie die verjüngte Nati ohne ihn Slowenien, Schottland und Nordmazedonien dominierte und in die Gruppe A aufstieg. Auch andere etablierte Spieler wie Breel Embolo und Steven Zuber standen unter Druck. Bei Embolo waren die negativen Stimmen immer lauter geworden, da er beim ersten Zusammenzug nicht aufgeboten worden war, was er gar nicht goutierte. Nun ist er gegen Slowenien und Schottland dabei, bleibt bei seinen Teileinsätzen aber unauffällig, zumindest unauffälliger als abseits des Platzes, wo er mit Vorwürfen gegenüber dem Verband in einem Interview für Wellen sorgte.

Statistiken und Ausblick auf die Zukunft

Die statistischen Kennzahlen der Schweizer Mannschaft in der Nations-League-Vorrunde sind beeindruckend. Die Schweizer erzielten ein Torverhältnis von 15:1 in sechs Partien und sammelten 16 Punkte, was ihnen den sicheren Aufstieg in die Gruppe A sicherte. Jeder der fünf Spiele mit Jashari im Zentrum resultierte in einem Sieg, einzig beim 0:0 in Slowenien kam der Milan-Spieler nicht zum Einsatz. Die Leistungen der jungen Spieler wie Sanches, Athekame und Schär deuten auf eine sehr positive Zukunft für die Schweizer Nati hin. Sie haben gezeigt, dass sie international mithalten können und bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Die Kombination aus junger Dynamik und taktischer Disziplin unter Coach Murat Yakin hat sich gelohnt. Die Spieler haben gelernt, unter Druck zu stehen und ihre Fähigkeiten auch in wichtigen Spielen zu zeigen. Die positiven Leistungen in St. Gallen geben Anlass zu der Hoffnung, dass diese junge Generation die Nati in Zukunft noch stärker prägen wird. Die Konkurrenz in der Gruppe A wird zwar härter, doch die Schweizer haben mit ihrer aktuellen Form einen hervorragenden Start in diese neue Herausforderung gelegt.