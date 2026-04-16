Schweiz startet nach Fischer-Ära mit Niederlage – Stille im Team

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam verliert das erste Spiel unter dem neuen Trainer Jan Cadieux mit 1:3 gegen die Slowakei. Die Mannschaft muss nach der Entlassung von Patrick Fischer schweigen, während der Verbandspräsident Urs Kessler am Freitag über die jüngsten Ereignisse informieren wird.

Die Schweiz hat die Ära nach Patrick Fischer mit einer empfindlichen Niederlage begonnen. Im ersten von zwei Vorbereitungsspielen auf die Weltmeisterschaft musste sich das Schweiz er Eishockey - Nationalteam in der Slowakei mit 1:3 geschlagen geben. Die Mannschaft von Neu-Nationaltrainer Jan Cadieux zeigte zwar Ansätze, konnte aber die knappe Führung nicht halten und musste sich letztendlich den Gastgebern geschlagen geben.

Unter besonderen Umständen fand diese Partie statt, denn die Spieler erhielten nach der überraschenden Entlassung ihres bisherigen Trainers Patrick Fischer einen Maulkorb und durften sich nicht zu den Vorkommnissen äußern. Stattdessen wird Urs Kessler, Präsident von Swiss Ice Hockey, am Freitagmorgen um 9:30 Uhr öffentlich zu den Entwicklungen der vergangenen Tage Stellung nehmen.

Die Partie selbst begann zäh für die Schweizer Equipe. Lange Zeit hatten die Eidgenossen Mühe, den Druck der slowakischen Auswahl zu neutralisieren. Doch nach einer gewissen Anlaufzeit fand die Mannschaft von Jan Cadieux besser ins Spiel. Nur 20 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels gelang der erlösende Führungstreffer für die Schweiz. Dario Rohrbach war es, der im gegnerischen Slot den Puck erkämpfte und unhaltbar für den slowakischen Torhüter zum 1:0 einschob.

Diese Führung hielt jedoch nicht lange an und war nur bis kurz nach der Spielhälfte von Bestand. In der 32. Minute glich Matus Vojtech für die Slowakei aus. Der Puck fand seinen Weg zwischen den Beinen von Goalie Leonardo Genoni hindurch ins Netz.

Die enttäuschende Wende für die Schweizer Mannschaft erfolgte im letzten Drittel. In der 42. Minute drehten die Slowaken die Partie zu ihren Gunsten. Nach einer Abwehr von Genoni prallte der Puck vom Bein des Schweizer Verteidigers Fabian Heldner ins eigene Tor – ein unglückliches Eigentor, das die Führung für die Gastgeber bedeutete.

In den Schlusssekunden, nur 17 Sekunden vor der Schlusssirene, nutzte Andrej Kukuca einen Fehler der Schweizer Defensive und traf ins leere Tor zum Endstand von 3:1. Die Leistung der Mannschaft war durchaus wechselhaft, und die beiden späten Gegentreffer spiegeln eine mangelnde Kaltschnäuzigkeit und defensive Stabilität wider, an der das neue Trainerteam Cadieux nun arbeiten muss.

Die Stille, die sich über das Team gelegt hat, ist ein deutliches Zeichen für die angespannte Situation innerhalb des Schweizer Eishockeys. Die Entlassung von Patrick Fischer, der das Team über mehrere Jahre betreute und zu Erfolgen führte, hat offenbar tiefe Spuren hinterlassen und sorgt für Verunsicherung. Die Spieler, die sonst nach Spielen im Fokus der Berichterstattung stehen und ihre Eindrücke schildern, sind nun zu Schweigen verdammt.

Diese Maßnahme unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Lage und die Notwendigkeit einer klaren Kommunikation von der Verbandsspitze. Die Ankündigung einer Pressekonferenz durch Präsident Urs Kessler lässt darauf schließen, dass tiefgreifende Erklärungen und möglicherweise auch ein Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung des Verbandes und des Nationalteams gegeben werden.

Bis dahin bleibt die Mannschaft im sportlichen Wettkampf, muss aber gleichzeitig die internen Entwicklungen verarbeiten. Diese erste Niederlage ist zwar schmerzhaft, wird aber im Kontext der turbulenten Tage wahrscheinlich nur als Nebenaspekt betrachtet.

Die eigentliche Herausforderung für Jan Cadieux und sein Team wird darin bestehen, die Mannschaft mental wieder aufzubauen und sportlich erfolgreich zu sein, während die Hintergründe der personellen Veränderungen im Verband noch nicht vollständig beleuchtet sind. Die nächsten Tage werden zeigen, wie Swiss Ice Hockey mit dieser herausfordernden Situation umgeht und wie sich die Ruhe und Geschlossenheit im Team wiederherstellen lässt, um die sportlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.





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