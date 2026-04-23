Schweiz: Kopftuchdebatte fordert ihren Tribut – Lehrerinnen brechen Studium ab

Ein Bericht zeigt die Folgen der Debatte um Lehrerinnen mit Kopftuch in der Schweiz. Betroffene brechen ihr Studium ab, um zwischen Berufswunsch und religiöser Überzeugung wählen zu müssen. Die Rechtslage ist kantonal unterschiedlich und führt zu Unsicherheit.

Die Debatte um das Tragen von Kopftüchern durch Lehrerinnen in der Schweiz hält seit Monaten an und gewinnt zunehmend an Brisanz. Ein aktueller Bericht beleuchtet nun die persönlichen Konsequenzen, die diese Auseinandersetzung für die betroffenen Frauen hat.

Während in einigen Kantonen faktisch ein Verbot besteht, ist das Kopftuch in den beiden Basel und im Tessin explizit erlaubt. Diese unterschiedliche Handhabung führt zu Unsicherheit und existentiellen Ängsten bei Lehrerinnen, die ihr Kopftuch als Ausdruck ihrer religiösen Überzeugung oder persönlichen Identität tragen möchten. Die Situation ist besonders für angehende Lehrerinnen prekär, da einige ihr Studium bereits abgebrochen haben, um zwischen ihrem Berufswunsch und ihrem Glauben wählen zu müssen.

Achoaq Cherif, eine Lehrerin in Basel, äußert ihre Sorge gegenüber der 'Rundschau': 'Für mich ist das meine Karriere. Das ist mein Lebensunterhalt.

' Sie betont, jahrelang studiert zu haben, um ihren Traum vom Lehrerberuf zu verwirklichen, und ihre Leidenschaft für die Arbeit mit Kindern. Ein mögliches Kopftuchverbot würde für sie existenzbedrohend sein, da es ihr die Ausübung ihres Berufs verwehren würde – allein aufgrund einer persönlichen Entscheidung, die andere möglicherweise anders treffen würden. Diese Angst ist nicht unbegründet, denn die Rechtslage ist in vielen Kantonen unklar und die Gefahr einer Einschränkung ihrer beruflichen Freiheit ist real.

Die Debatte wirft grundlegende Fragen nach Religionsfreiheit, Neutralität der Bildung und der Integration von Musliminnen in die Schweizer Gesellschaft auf. Es geht nicht nur um das Kopftuch als solches, sondern auch um die Wahrnehmung von Musliminnen und ihre Teilhabe am öffentlichen Leben. Ein besonders trauriges Beispiel ist der Fall von Youmna Alzahra, die ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule in Bern im zweiten Semester abbrach, nachdem sie erfuhr, dass das Tragen eines Kopftuchs während ihres Praktikums nicht erlaubt sein würde.

Sie sah sich gezwungen, zwischen ihrem Berufswunsch und ihrem Glauben zu wählen und entschied sich für Letzteres.

'Es war für mich einfach klar, dass ich das Kopftuch nicht ablegen will', erklärt sie. Ihr Fall verdeutlicht die schwierige Lage vieler muslimischer Frauen in der Schweiz, die sich zwischen der Wahrung ihrer religiösen Identität und der Verfolgung ihrer beruflichen Ziele entscheiden müssen. Die Debatte wird zudem von kontroversen Meinungen begleitet, die das Kopftuch als Symbol der Unterdrückung der Frau betrachten und seine Präsenz in Schulen ablehnen.

Diese Positionen tragen zur Polarisierung der Diskussion bei und erschweren eine konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema. Die Frage, wie eine inklusive und tolerante Gesellschaft aussehen kann, in der sowohl Religionsfreiheit als auch die Neutralität der Bildung gewahrt werden können, bleibt weiterhin unbeantwortet. Es bedarf einer differenzierten Betrachtung und eines offenen Dialogs, um eine Lösung zu finden, die sowohl die Rechte der Lehrerinnen als auch die Interessen der Gesellschaft berücksichtigt





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