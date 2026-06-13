Schweiz kommt zum WM-Auftakt nicht über 1:1 hinaus

Der Nati-Captain Granit Xhaka kritisiert nach dem Spiel fehlende Disziplin und Positionstreue innerhalb der Mannschaft. Die Schweiz wird im WM-Auftaktspiel ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und spielt gegen Katar 1:1.

Die Schweiz kommt zum WM-Auftakt gegen Katar nicht über ein 1:1 hinaus. Der Nati-Captain Granit Xhaka kritisiert nach dem Spiel fehlende Disziplin und Positionstreue innerhalb der Mannschaft.

Besonders die Einwechselspieler kriegen ihre Kritik ein. Die Schweiz wird im WM-Auftaktspiel ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und spielt gegen Katar 1:1. Für Xhaka fehlten am Samstag aber auch Disziplin und Geduld in der Mannschaft. Insbesondere die Einwechselspieler müssen Kritik einstecken.

'Auf diesem Niveau darf das nicht passieren', wettert Xhaka kurz nach Abpfiff in San Francisco und wirft einigen seiner Teamkollegen nach dem späten Ausgleichstor Katars ungenügendes Positionsspiel vor. 'Ende der 2. Halbzeit ist der Rhythmus verloren gegangen. Wir haben nicht mehr auf den Positionen gespielt, auf denen wir in der 1.

Halbzeit waren. Jeder ist ein bisschen überall gelaufen.

', so Xhaka. Der 33-Jährige holt am SRF-Mikrofon zum Rundumschlag aus - und scheint dabei vor allem gegen einige der Einwechselspieler zu schiessen: 'Wenn der Trainer einen Spieler bringt und dieser versucht einfach, alles zu machen, und man hat nicht mehr die Disziplin auf gewissen Positionen, dann wird es schwierig.

' Das habe 'definitiv' mit Disziplin zu tun, hängt Xhaka an: 'Am Schluss muss man auch einfach mal das machen, was der Trainer verlangt, und nicht das Gefühl haben, man muss der Showman sein und alles alleine machen. ', so Xhaka. Klar sei, dass nun erstmal Bescheidenheit angesagt sei.

'Wir müssen jetzt mit beiden Beinen auf den Boden kommen und die Realität verstehen. Die ist aktuell, dass wir überhaupt nicht so weit sind, über einen Titel oder über eine beste WM oder sonst etwas zu reden', so Xhaka. Man könne träumen, aber man müsse auch etwas liefern.

'Reden kann jeder, aber der schwierige Part im Fussball ist das Machen. Jetzt mal mit beiden Beinen am Boden das Spiel analysieren und realisieren, was passiert ist. Und dann schauen wir vorwärts.

', so Xhaka. Auch Kobel und Akanji geben sich nach dem 1:1-Remis enttäuscht.

'Von uns braucht es das absolute Maximum, die absolute Konzentration bis zum letzten Detail braucht, die Intensität, die Geschlossenheit und den Zusammenhalt als Schweiz. Es ist unglaublich wichtig, dass wir alle diese Floskeln auf den Platz bringen', so die Analyse von Torhüter Kobel. Derweil ist für den Schweizer Abwehrchef klar: 'Wir sind selber schuld. Wir haben viele technische Fehler gemacht, die Hitze hat auch eine Rolle gespielt.

Aber so eine Partie muss man einfach frühzeitig entscheiden.

', so Murat Yakin. 'Es schmerzt extrem. Das sind verlorene zwei Punkte. Wir hatten gute Positionen, aber haben es einfach nicht fertiggespielt.

', so Yakin. Von fehlender Disziplin will der Nati-Coach kurz nach der Partie nichts wissen. In den letzten fünf, sechs Minuten habe aber die Cleverness gefehlt.

'Es schmerzt extrem. Aber wie es halt so ist im Fussball: Wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. ', so Yakin





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz WM-Auftakt Katar Granit Xhaka Disziplin Positionstreue

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Kanada gegen Bosnien-Herzegowina - Eröffnungsspiel der Gruppe mit der SchweizBeim Eröffnungsspiel der Gruppe der Schweiz an der WM 2026 trifft Gastgeber Kanada auf Bosnien-Herzegowina. Während die Kanadier nur Freundschaftsspiele als Vorbereitung absolvierten, qualifizierte sich Bosnien-Herzegowina erst durch ein Penalty-Drama gegen Italien für die Endrunde. Die Eröffnungsfeier in Vancouver wartet mit einem Auftritt von Alanis Morissette auf.

Read more »

Die Nati vor dem Auftakt gegen Katar: Xhaka und Yakin geben den Tarif durchVor dem Auftakt ins WM-Turnier sprechen Trainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka über den ersten Gegner und die Stimmung im Team.

Read more »

Leine los: Wie in der Schweiz der Freilauf von Hunden geregelt istHunde brauchen täglich genügend Auslauf ohne Leine. Das verlangt die eidgenössische Tierschutzgesetzgebung. «Leinen los für Hunde» gilt auf Vereinsgeländen und in einigen öffentlichen Hundeparks und Freilaufzonen. Die «Freilauf-Kultur» ist je nach Region anders.

Read more »

Leine los: Wie in der Schweiz der Freilauf von Hunden geregelt istHunde brauchen täglich genügend Auslauf ohne Leine. Das verlangt die eidgenössische Tierschutzgesetzgebung. 'Leinen los für Hunde' gilt auf Vereinsgeländen und in einigen öffentlichen Hundeparks und Freilaufzonen. Die 'Freilauf-Kultur' ist je nach Region anders.

Read more »