Trotz noch fehlender Einigung sucht der Bundesrat Wege, um die hohen Zölle auf Schweizer Produkte in den USA zu senken. Der Deal wäre für die Schweizer Wirtschaft von großer Bedeutung, steht aber immer noch in der Schwebe.

Obwohl der Bundesrat noch keine Einigung mit der Regierung von Donald Trump über eine Senkung der hohen Zölle erzielt hat, gibt Handelsminister Howard Lutnick an, dass ein Deal mit der Schweiz „wahrscheinlich“ erzielt werden wird. Dies wäre eine große Erleichterung für Schweiz er Exportunternehmen sowie die gesamte Schweiz er Wirtschaft . Politisch Verantwortliche reagierten auf die Krise besonnen.

Sie verzichteten auf Gegenmaßnahmen, intensivierten die Kontakte zur US-Administration in Washington und mobilisierten Schweizer Wirtschaftsführer. Offenbar wurde sogar Fifa-Präsident Gianni Infantino, der Trump häufig trifft, in die Bemühungen eingebunden. In dringenden Situationen handeln Schweizerinnen und Schweizer pragmatisch, prüfen Lösungsvarianten, suchen beharrlich nach Auswegen, verzichten auf Polemik und gegenseitige Schuldzuweisungen. Die telefonische Auseinandersetzung zwischen Bundesrätin Keller-Sutter und Präsident Trump wird wohl bald nur noch eine Episode bleiben. Leider steht die effiziente Bewältigung von Notlagen im zunehmenden Kontrast zum Umgang mit größeren hausgemachten Problemen.Die Ideen des Bundesrats und des Parlaments zur finanziellen Stabilisierung der AHV sind tröstlos. Man schiebt die ungelösten Fragen vor sich her. Ähnlich sieht es bei der Gesundheitsversorgung aus: Die Bevölkerung wartet bereits wieder auf einen Prämiensprung, weil sich die Politik nicht aus dem Griff der Lobbyisten befreit und keine wirkungsvolle Reform schafft. Bundesbern erkennt in diesen Entwicklungen keine Krise und handelt entsprechend zögerlich. Die Probleme werden nicht gelöst, sondern mit immer mehr Geld überdeckt. Die Mehrwertsteuer anzuheben, die Prämien zu erhöhen - das ist einfach. Es betrifft vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen. Dafür wird aber nicht die Ursache für die steigenden Kosten angegangen. In der Zwischenzeit hat sich US-Präsident Donald Trump in einem US-Fernsehsender über den Zollstreit mit der Schweiz geäußert. Währenddessen versuchen die Bundesräte Keller-Sutter und Parmelin in Washington den Zollhammer abzuwenden. Rund vier Milliarden Franken fehlen ab nächstem Jahr in der AHV-Kasse, wenn erstmals die Zusatzrente ausbezahlt wird. Das Parlament streitet sich darüber, wer für das Geld aufkommen soll. Für 2023 wurde bei den Prämien ein Plus von 6,6 Prozent vorausgesagt, 2024 waren es 8,7 Prozent und 2025 sind es nun 6 Prozent. Das ist viel, aber das hat auch seine Gründe.





Schweiz USA Zollstreit Donald Trump AHV Gesundheitswesen Wirtschaft

