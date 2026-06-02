Schweiz kämpft mit historischer Tiefstgeburtenrate - Politiker fordern Finanz‑ und Strukturreformen für Familien

Die Fertilitätsrate der Schweiz liegt mit 1,29 Kindern pro Frau auf einem Rekordtief. EVP, FDP, SVP und SP präsentieren verschiedene Konzepte - von Steuererleichterungen über zinslose Familienkredite bis hin zu neuen Geburtsgeldern - um die Geburtenrate zu erhöhen und Fachkräftemangel sowie Rentenlücken zu verhindern.

Die Schweiz steht vor einer demografischen Gratwanderung: Ohne eine spürbare Erhöhung der Geburtenrate und ohne Zuwanderung drohen ernsthafte Engpässe bei Fachkräften sowie Probleme in der Rentenfinanzierung .

Im Jahr 2024 wurden landesweit nur 77 902 Kinder geboren, wodurch die Fertilitätsrate auf historischem Tiefstand von 1,29 Kinder pro Frau gefallen ist. Verschiedene Parteien und Oppositionelle der SVP‑Initiative "Keine 10‑Millionen‑Schweiz" schlagen mittlerweile unterschiedliche Konzepte vor, um die Geburtenraten wieder zu steigern und gleichzeitig die Wirtschaft stabil zu halten. EVP‑Nationalrat Marc Jost hat bereits einen Gesetzentwurf eingereicht, der einen nationalen Aktionsplan unter dem Namen "Futura Sicura" vorsieht.

Er fordert gezielte Maßnahmen zur Entlastung von Familien, einschließlich einer möglichen Erhöhung der Familienzulagen, zinslosen Darlehen ab dem zweiten Kind und die Einführung eines "Geburtengeldes" in Kantonen, die bislang keine solche Leistung anbieten. Zusätzlich soll die Sensibilisierung im medizinischen Bereich zum Thema Fruchtbarkeit verstärkt werden, um Paare, die aus wirtschaftlichen Gründen auf Kinder verzichten, wieder zu ermutigen. Sollte das Parlament den Vorstoß annehmen, wäre der Bundesrat beauftragt, ein umfassendes Maßnahmenpaket zu prüfen und zu implementieren.

Auch die FDP‑Ständerat Damian Müller plädiert für tiefere Steuern für Familien, allerdings ohne eine starre Bindung an die Kinderzahl. Er verweist auf die im März angenommene Individualbesteuerung, die vielen Familien bereits zu einer Steuerentlastung führt, und fordert eine rasche Umsetzung. Müller betont, dass der Staat nicht direkt in die Familienplanung eingreifen solle, sondern vielmehr Rahmenbedingungen schaffen müsse, etwa durch bessere Tagesstrukturen und bezahlbare Betreuungsangebote, deren Verantwortung primär bei den Kantonen und Gemeinden liege.

Der SPD‑Nationalrat Rémy Wyssmann von der SVP hält an der Initiative fest und argumentiert, dass weniger Verkehrsstress und mehr Lebensqualität zu höheren Geburtenquoten führen würden. Im Gegensatz dazu warnt SP‑Nationalrätin Samira Marti, dass die Initiative das Risiko birgt, die ohnehin niedrige Geburtenrate weiter zu gefährden.

Die Debatte bleibt damit offen: Während einige Experten auf steuerliche Anreize und finanzielle Unterstützung setzen, sehen andere den Schlüssel in einer ganzheitlichen Entlastung von Familienalltagsstress und einer verbesserten Infrastruktur. 20 Minuten hat die Diskussion mit Bürgern aus den sozialen Medien ergänzt, die von kostengünstigen Krippenplätzen bis zu einer Steuerreduktion von 25 Prozent pro Kind reichen, um das "Nachwuchsproblem" zu lösen. Die kommenden Monate werden zeigen, welche Strategie letztlich die breiteste politische und gesellschaftliche Unterstützung findet





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