Nach den Turbulenzen bei der Swatch Group und dem FC Luzern, einem Blick auf die jüngsten Ereignisse in der Schweiz, von Drohnenangriffen bis zu gescheiterten Wiederaufbauprojekten.

Die letzten Monate waren für den FC Luzern turbulent. Nach dem Abgang von CEO Simon Laager sucht der Klub nun einen Nachfolger. Der Schweiz er Himmel ist überraschend anfällig für Drohnen angriffe. Nach dem Vorfall über Polen, bei dem Schweiz er Komponenten in den russischen Drohnen gefunden wurden, wächst die Sorge in Bern über die nationale Luftkriegsfähigkeit. Auch in der Schweiz werden immer wieder solche Komponenten in Drohnen entdeckt.

In Wikon, Kanton Aargau, löst die Zentralisierung der Müller Martini Gruppe 200 Stellenverlegungen nach Zofingen aus. Für die Gemeinde ist dies ein herber Schlag. Die Bauernfamilie Hofmann aus Luzern kämpft gegen einen Entscheidung des Kantons, die Wiedererrichtung einer alten Brennhütte zu verbieten. Das Verfahren steht auf einem Rechtsstreit.





PilatusToday / 🏆 11. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schweiz Drohnen FC Luzern Swatch Group Aargau Einwohner Unfall

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wölfe in der Schweiz - Auge in Auge mit dem WolfWährend Naturfotograf Peter Dettling die Begegnung mit dem Raubtier sucht, erlebt Landwirtin Helen Rhyner einen Schreckmoment. Mitten am Tag nähern sich ihrem kleinen Sohn zwei Wölfe. Der Vorfall hat ungeahnte Folgen. Über kein Tier wird in der Schweiz wohl emotionaler diskutiert als über den Wolf. Kein Tier ist politischer.

Weiterlesen »

Aleph Farms startet europäische Produktion für Laborfleisch in der SchweizDas israelische Unternehmen Aleph Farms eröffnet in Kemptthal eine Produktionsstätte für kultiviertes Fleisch und kooperiert mit Migros.

Weiterlesen »

Britischer Botschafter in den USA abgesetztDies nach der Veröffentlichung von E-Mails von Mandelson an Epstein, wie das Aussenministerium mitteilt.

Weiterlesen »

Der Börsengang von SMG – einer der grössten der SchweizOb Haus, Auto oder Kleidung: Fast alles ist auf Plattformen wie Homegate, AutoScout24 oder Ricardo zu kaufen. Diese gehören der Swiss Marketplace Group. Nun wollen die Besitzer das Unternehmen als eigenständige Firma an die Börse bringen.

Weiterlesen »

News-Zusammenfassung aus der Schweiz: Von der Uhrenindustrie bis zu den Knock Out FightsEine Auswahl aktueller Ereignisse aus der Schweiz reicht von politischen Debatten über Sport und Kultur bis hin zu Rechtsstreitigkeiten und technologischen Entwicklungen.

Weiterlesen »