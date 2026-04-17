Schweiz im Touristenboom: Zwischen Rekordzahlen und wachsendem Unmut der Einheimischen

Die Schweiz erlebt einen beispiellosen Anstieg der Touristenzahlen, doch dieser Erfolg bringt auch Herausforderungen mit sich. Lokale Bevölkerung äußert zunehmend Unmut über die Massen, während Schweiz Tourismus auf Aufklärung setzt.

Die Schweiz als Reiseziel erfreut sich ungebremster Beliebtheit und verzeichnet seit nunmehr drei Jahren in Folge Rekordzahlen in der Hotellerie. Im Jahr 2025 zählte das Land beeindruckende 43,9 Millionen Logiernächte. Dieser anhaltende Besucherstrom bringt jedoch nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch spürbaren Ärger bei der einheimischen Bevölkerung mit sich. Immer wieder dominieren Schlagzeilen über überfüllte Orte und die Notwendigkeit von Gegenmassnahmen den öffentlichen Diskurs.

Ein bezeichnendes Beispiel ist die Gemeinde Iseltwald im Berner Oberland, die als Reaktion auf den Selfie-Tourismus einen sogenannten Besucherlenkungspunkt an ihrem beliebten Schiffssteg einrichten musste. Eine aktuelle Umfrage von Schweiz Tourismus offenbart ein gespaltenes Meinungsbild innerhalb der Bevölkerung. In den Tourismusregionen Zentralschweiz und Graubünden sind je ein Drittel der Befragten der Ansicht, dass die Schweiz von zu vielen Touristinnen und Touristen besucht wird. In den Kantonen Bern und Wallis scheint die Sorge etwas geringer ausgeprägt zu sein. Bezüglich des Verhaltens ausländischer Gäste herrscht ebenfalls Uneinigkeit. Während 50 Prozent der Befragten schweizweit angeben, dass sich Besucher an die Schweizer Gepflogenheiten halten, sehen dies nur 23 Prozent anders. Die Erhebung fand zwischen dem 7. und 18. November 2025 statt und befragte online 2500 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren im Auftrag von Schweiz Tourismus und der Regional Tourism Alliance. Schweiz Tourismus hat auf diese Entwicklungen reagiert und plant eine gezielte Sensibilisierungskampagne für ausländische Gäste. Ziel ist es, das Konfliktpotenzial mit der lokalen Bevölkerung durch die Vermittlung Schweizer Verhaltensweisen zu minimieren. Diese Botschaften sollen künftig auf Plakaten und in Videos während Swiss-Flügen verbreitet werden. Konkrete Beispiele für solche Verhaltenshinweise sind das Warten, bis alle Fahrgäste einen Zug verlassen haben, bevor man selbst einsteigt, oder die Einhaltung markierter Wanderwege. Erste Plakate sind bereits in Interlaken zu sehen, weitere sollen bald in Luzern folgen. Die genauen Kosten dieser Initiative werden von Schweiz Tourismus nicht offengelegt. Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus, betont, dass die Hinweise für Einheimische zwar banal erscheinen mögen, für internationale Gäste aus anderen Kulturkreisen jedoch essenziell seien. Er unterstreicht, dass die Organisation die Anliegen der Einheimischen ernst nehme und mit der Kampagne ein Zeichen für mehr Harmonie setzen wolle. Stefan Forster, Tourismusexperte an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) im Bereich Tourismus und nachhaltige Entwicklung, bewertet die Bemühungen von Schweiz Tourismus als sinnvollen ersten Schritt. Er hebt hervor, dass durch die Aufklärung sowohl Einheimischen als auch Gästen signalisiert wird, dass ihre Bedürfnisse ernst genommen werden. Dennoch ist Forster der Ansicht, dass mehr unternommen werden muss, um die Akzeptanz des Tourismus in der Lokalbevölkerung nachhaltig zu stärken. Langfristig sei es unumgänglich, auch über eine gezielte Reduktion der Besucherströme nachzudenken, um eine ausgewogene Balance zwischen wirtschaftlichem Nutzen und der Lebensqualität der Einheimischen zu gewährleisten. Die Herausforderungen des Massentourismus erfordern eine proaktive und differenzierte Strategie, die sowohl wirtschaftliche Interessen als auch soziale und ökologische Belange berücksichtigt. Die aktuelle Situation in der Schweiz verdeutlicht eindrücklich die Notwendigkeit, Tourismuskonzepte kontinuierlich zu überdenken und anzupassen, um langfristig von den positiven Effekten des Reisens profitieren zu können, ohne die Lebensgrundlagen und die Zufriedenheit der ansässigen Bevölkerung zu gefährden. Die Debatte um die richtigen Massnahmen wird zweifellos weitergehen und erfordert einen fortlaufenden Dialog zwischen allen beteiligten Akteuren





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