Die SRF-Sendung Arena diskutierte die umstrittene Aussage von Aussenminister Ignazio Cassis zur Schweizer Aussenpolitik in unsicheren Zeiten. Diskutiert wurde auch ein kontroverses KI-generiertes Bild von Donald Trump. Politiker wie Gerhard Pfister, Roland Rino Büchel, Jon Pult und Petra Gössi debattierten über Haltung zeigen versus Pragmatismus, die Rolle der Schweiz in der Weltordnung und die Notwendigkeit klarer aussenpolitischer Ziele.

Soll sich die Schweiz aussenpolitisch durchwursteln? Diese Frage beschäftigte die Gäste der SRF-Sendung Arena am Freitagabend. Auslöser war eine Aussage von Aussenminister Ignazio Cassis , der in einem Interview darüber sprach, wie die Schweiz in einer unsicheren Welt navigieren solle. Angesichts internationaler Konflikte und Verstösse gegen das Völkerrecht diskutierten die Politik er und Politik erinnen, ob die Schweiz Haltung zeigen oder pragmatisch agieren solle.

Die Debatte nahm eine unerwartete Wendung mit der Diskussion um ein KI-generiertes Bild von Donald Trump, das ihn in einer Jesus-ähnlichen Darstellung zeigte. Mitte-Nationalrat Gerhard Pfister interpretierte das Bild als Ausdruck von Trumps Anspruch, gottgleich und allmächtig zu sein, und warnte vor negativen Erwartungen an seine Regierung. SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel plädierte dafür, dass die Schweiz sich nicht zu jedem Fehltritt oder jeder Aussage Trumps äussern müsse, da dieser seine Meinung schnell ändern könne. SP-Nationalrat Jon Pult sah im Pragmatismus kein Problem, solange dieser den aussenpolitischen Zielen diene, kritisierte aber den Bundesrat für unklare Ziele und mangelnde Verteidigung des Völkerrechts. FDP-Ständerätin Petra Gössi verteidigte den Bundesrat und betonte, dass klare Positionen der Schweiz auch Taten folgen müssten. Sie wies Pults Vorwurf der Ziellosigkeit zurück und erklärte, der Bundesrat definiere die Ziele. Pfister äusserte sich kritischer zu Cassis' Aussage und nannte die Wortwahl problematisch und der Schweizer Aussenpolitik nicht würdig. Er forderte, dass der Aussenminister die Position und die Interessen der Schweiz klar darlegen müsse, und sah in Cassis' Aussage eine Desavouierung von Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die sich getraut habe, Trump entgegenzutreten. Ein Erklärvideo beleuchtete die Veränderungen der Weltordnung seit dem Zweiten Weltkrieg und die aktuelle geopolitische Gemengelage. SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck ordnete ein, dass der Rückzug der USA als Ordnungsmacht und die Neuaufstellung Europas den Druck auf Länder wie die Schweiz erhöhten, sich zu positionieren. Büchel bekräftigte, dass die Schweiz sich nicht auf eine Seite schlagen dürfe, um nicht zur Zielscheibe von Grossmächten zu werden. Er befürwortete die guten Dienste und eine zurückhaltende Schweizer Aussenpolitik, was auch durch die geplante SVP-Neutralitätsinitiative in der Verfassung verankert werden solle





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