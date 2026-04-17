Schweiz im Kampf gegen Kriminalität: Anstieg bei Meldungen und Massnahmen deutet auf verstärkte Bemühungen hin

Der Jahresbericht 2025 des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) zeigt einen signifikanten Anstieg der gemeldeten kriminellen Aktivitäten und ergriffenen Massnahmen in nahezu allen Bereichen. Von der Bekämpfung organisierter Kriminalität bis hin zum Jugendschutz verzeichnet Fedpol eine Zunahme der Fälle, was auf eine erhöhte Wachsamkeit und effektivere Fahndung hindeutet. Prominente Fälle wie die Verhaftung eines Mafia-Bosses und die Bemühungen zur Eindämmung von Terrorismus und Geldwäsche unterstreichen die anhaltende Herausforderung durch globale Kriminalitätsnetzwerke. Angesichts dessen werden neue Strategien und nationale Aktionspläne zur Intensivierung des Kampfes gegen die organisierte Kriminalität vorangetrieben.

Das Bundesamt für Polizei ( Fedpol ) verzeichnet im Jahresbericht 2025 einen alarmierenden, aber auch indikativer Anstieg der gemeldeten kriminellen Aktivitäten und der ergriffenen polizeilichen Massnahmen in nahezu allen erfassten kriminellen Geschäftsfeldern. Diese Entwicklung lässt sich als Zeichen für verstärkte Bemühungen und eine erhöhte Sensibilität im Kampf gegen die Kriminalität deuten.

Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist die Festnahme des international gesuchten mutmasslichen Mafia-Bosses Patrizio Forniti und seiner Partnerin Monica M. Mitte November 2025 in Casablanca. Das Duo, das seit Juli 2024 auf der Fahndungsliste stand und dessen Fahndungspapiere sich als gefälschte Schweizer Pässe entpuppten, wurde durch die königliche Gendarmerie Marokkos gefasst. Die von Fedpol-Spezialisten festgestellten Totalfälschungen der Pässe weisen Merkmale auf, die auf eine gemeinsame Fälscherwerkstatt mit anderen aufgedeckten Fälschungen hindeuten. Dieser Fall unterstreicht die Komplexität und die internationalen Dimensionen der organisierten Kriminalität, denen sich die Schweizer Strafverfolgungsbehörden stellen müssen. Die Zunahme von Einreiseverboten ist ein weiteres Indiz für die angespannte Sicherheitslage. Allein im Bereich Terrorismus wurden mit 512 Einreiseverboten fast viermal so viele ausgesprochen wie im Vorjahr (126). Auch die Einreiseverbote aufgrund von verbotenem Nachrichtendienst nahmen von 34 auf 52 zu. Bemerkenswert ist zudem die erstmalige Verhängung eines Einreiseverbots wegen Proliferation, der Weitergabe von Massenvernichtungswaffen. Der Kampf gegen Pädokriminalität erweist sich ebenfalls als fortwährende Herausforderung. Die Zahl der Verdachtsmeldungen in diesem Bereich ist weiterhin hoch und verdoppelte sich seit 2021. Allein das National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) in den USA übermittelte 16.750 Meldungen. Auch die Verdachtsmeldungen im Bereich Geldwäscherei und Terrorfinanzierung zeigten einen Anstieg von 39 Prozent auf gut 21.000. Des Weiteren ist die Zahl gewalttätiger Personen im Umfeld von Sportveranstaltungen gestiegen. Waren im Vorjahr gegen 357 Personen Massnahmen aktiv, so erhöhte sich diese Zahl im Jahr 2025 auf 488. Die Zahl der in der Hooligan-Datenbank HOOGAN registrierten Personen stieg um zehn Prozent auf 1012. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Bandbreite und Intensität krimineller Aktivitäten konstant hoch bleiben oder sogar zunehmen, was eine kontinuierliche Anpassung und Verstärkung der polizeilichen Strategien erfordert. Fedpol-Chefin Eva Wildi-Cortes vergleicht die organisierte Kriminalität treffend mit einem Eisberg: Ein sichtbarer Teil wird durch einzelne Delikte, Festnahmen und Beschlagnahmungen wahrgenommen, doch der weitaus grössere Teil, bestehend aus verborgenen Netzwerken, Geldflüssen und Strukturen, entzieht sich der unmittelbaren Beobachtung. Ihr ehrgeiziges Ziel ist es, diesen Eisberg nicht nur oberflächlich zu bekämpfen, sondern ihn durch gezielte Massnahmen, die das Umfeld erwärmen und die Strukturen von innen heraus angreifen, zum Schmelzen zu bringen. Ein zentrales Instrument auf diesem Weg ist die 2025 von Bund und Kantonen verabschiedete nationale Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, deren Umsetzung durch einen Nationalen Aktionsplan (NAP) vorangetrieben wird. Die Schweiz scheint sich im Kampf gegen internationale Kriminalität allmählich besser aufzustellen, und die steigende Zahl von Meldungen und Massnahmen könnte als Indikator für eine erhöhte Effektivität und Entschlossenheit gewertet werden. Angesichts der Herausforderungen, wie sie auch Bundesrat Beat Jans bei seinem Besuch im Kokain-Hafen von Antwerpen hervorhob und die Notwendigkeit strengerer Gesetze und neuer Instrumente betonte, ist die Fortführung und Intensivierung dieser Bemühungen unerlässlich. Die Nachricht, dass die Schweiz durch gezielte Mafia-Jagd bereits 700 Millionen Franken in die Bundeskasse spülen konnte, unterstreicht die Bedeutung, dem Geldfluss konsequent nachzugehen, wie es Fedpol-Chefin Wildi-Cortes betont. Mit einem verstärkten Kampf gegen die Mafia und einem Fokus auf finanzielle Aspekte, der ab 2026 durch einen Nationalen Aktionsplan intensiviert werden soll, zeigt sich die Schweiz entschlossen, den Vormarsch der organisierten Kriminalität einzudämmen





bzBasel / 🏆 41. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Organisierte Kriminalität Fedpol Kriminalitätsbekämpfung Terrorismus Geldwäsche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polizeiliche Massnahmen gegen IS-Anhänger waren widerrechtlichIm Juni hatte das Fedpol gegen einen IS-Anhänger polizeilich-präventive Massnahmen verhängt. Laut dem Bundesverwaltungsgericht waren diese aber gesetzeswidrig.

Read more »

Jahresbericht 2025 von fedpol: Einblicke in die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und innere SicherheitDer Jahresbericht 2025 des Bundesamts für Polizei (fedpol) ist veröffentlicht und bietet detaillierte Einblicke in die Arbeit des Amtes. Der Bericht legt einen besonderen Fokus auf die vielschichtige Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, einschliesslich Menschenhandel, Geldwäsche, Cyberkriminalität und Rekrutierung Jugendlicher für Straftaten. Er beleuchtet die Zusammenarbeit mit Partnerbehörden, stellt zentrale Polizeiarbeitsinstrumente vor und gibt einen Ausblick auf zukünftige Massnahmen wie den Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung der OK. Darüber hinaus werden weitere Aktivitäten von fedpol im Bereich der inneren Sicherheit der Schweiz thematisiert, wie die Identifizierung und Verhaftung international gesuchter Verdächtiger, der Schutz völkerrechtlich geschützter Personen angesichts geopolitischer Spannungen und die Reaktion auf kriminelle Vorfälle im Genfer Uhrensektor durch die Bildung einer gemeinsamen Taskforce.

Read more »

Fedpol stellt starke Zunahme der organisierten Kriminalität festDie organisierte Kriminalität nutzt die sichere und stabile Schweiz zunehmend als Transit- und Zielland für ihre Geschäfte. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Polizei. Viele von den hunderten in der EU beobachteten kriminellen Netzwerken sind auch hier aktiv.

Read more »

Fedpol stellt starke Zunahme der organisierten Kriminalität festDie organisierte Kriminalität nutzt die sichere und stabile Schweiz zunehmend als Transit- und Zielland für ihre Geschäfte. Zu diesem Schluss kommt das Bundesamt für Polizei. Viele von den hunderten in der EU beobachteten kriminellen Netzwerken sind auch hier aktiv.

Read more »

Fedpol: Mehr Verbote und Verdachtsmeldungen bei KriminalitätDas Bundesamt für Polizei meldet 2025 erneut einen starken Anstieg der Meldungen und Massnahmen in fast allen kriminellen «Geschäftsfeldern».

Read more »

Bundesamt für Polizei verzeichnet starkem Anstieg der Kriminalität in allen BereichenDer Jahresbericht 2025 des Bundesamts für Polizei (Fedpol) zeigt einen deutlichen Anstieg der Meldungen und Massnahmen in fast allen kriminellen Geschäftsfeldern. Darunter fallen die Festnahme eines mutmasslichen Mafia-Bosses mit gefälschten Schweizer Pässen, eine Verdopplung der Einreiseverbote wegen Terrorismus, steigende Meldungen im Kampf gegen Pädokriminalität sowie Zunahmen bei Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei, Terrorfinanzierung und gewalttätigen Personen bei Sportveranstaltungen.

Read more »