Die kommende Woche bringt in der Schweiz ein starkes Aufheizen mit Höchstwerten von bis zu 35 Grad, zunehmender Schwüle, Tropennächten und vereinzelten Wärmegewittern. Besonders das Flachland und das Südtirol‑ähnliche Quinten profitieren vom warmen Wetter, während Experten vor Hitze‑Risiken warnen.

Der Sommer erreicht in der Schweiz seinen Höhepunkt und verspricht in der kommenden Woche ein deutliches Aufheizen. Bereits ab Mitte der Woche könnten in vielen Regionen Höchsttemperaturen von über 30 Grad gemessen werden, im Flachland sind Werte von bis zu 35 Grad nicht ausgeschlossen.

Nach einem sonnenreichen Wochenende, das im ganzen Land Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad brachte, steigen die Prognosen für die Mitte der Woche stark an. Der Wetterdienst SRF‑Meteo spricht von einer "Ouvertüre" zu einer Reihe aufeinanderfolgender Hitzetage, während MeteoNews ab Mittwoch in weiten Teilen des Landes die 30‑Grad‑Marke erwartet. Besonders im Westen und Süden sind bereits "gut 30 Grad" gemeldet, und im Flachland könnte das Thermometer bis zu 35 Grad erreichen.

Die Hitze wird nicht nur als reine Temperatur wahrgenommen, sondern geht einher mit zunehmender Schwüle, die vor allem auf der Alpensüdseite bereits zur Wochenmitte spürbar wird. Gegen Ende der Woche breitet sich die drückende Luft weiter nach Norden aus, sodass selbst in den alpinen Regionen eine merkliche Belastung zu erwarten ist. Neben den hohen Tagestemperaturen erwarten die Meteorologen auch vermehrte Tropennächte, insbesondere in städtischen Gebieten und an den großen Seen.

Das bedeutet, dass die nächtlichen Tiefstwerte nicht unter 20 Grad fallen, was die Erholung vom Tageshitzeeinbruch erschwert. Darüber hinaus könnten in den Bergen vereinzelte Wärmegewitter auftreten, wobei jedoch kein markanter Kälteeinbruch oder eine grundlegende Wetterumstellung in Sicht ist. Die aktuelle Wetterlage lässt also keine baldige Abkühlung erwarten, und die Gefahr von starken Gewittern bleibt bestehen.

SRF‑Meteo betont, dass die Dauer der Hitzephase noch unklar ist, während die Bevölkerung bereits jetzt dazu aufgerufen wird, sich vor Hitze und Schwüle zu schützen, ausreichend zu trinken und sich bei hohen Temperaturen im Schatten aufzuhalten. Die anhaltende Hitze hat nicht nur Auswirkungen auf das tägliche Leben, sondern auch auf die Tourismusregionen der Schweiz.

Besonders reizvolle Ziele wie das Weindorf Quinten am Walensee, das wegen seines südländischen Flairs und seiner fast das ganze Jahr über sonnigen Lage als "Teneriffa der Schweiz" gilt, profitieren von den warmen Wetterbedingungen. Trotz seiner abgelegenen Lage, die nur per Schiff oder zu Fuß erreichbar ist, lockt das Dorf jährlich rund 200'000 Besucher, die das mediterrane Klima, Palmen, Kiwis und Feigen genießen. Das warme Wetter bietet ideale Bedingungen für Outdoor‑Aktivitäten, Weinverkostungen und das Genießen der klaren Seenlandschaft.

Gleichzeitig mahnen die Behörden jedoch zu Vorsicht, da die Kombination aus hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit und fehlender nächtlicher Abkühlung das Risiko von Hitze‑Erkrankungen erhöht





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