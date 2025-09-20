Die aktuellen Nachrichten aus der Schweiz umfassen das Tessiner Kantonalschwingfest, sportliche Erfolge im Eishockey und die Schließung einer traditionsreichen Bäckerei. Politisch stehen der Tod von SVP-Nationalrat Alfred Heer und die Diskussion um die Beschaffung des Drohnen-Killers «Skyranger» im Mittelpunkt. Zudem werden gesellschaftliche Veränderungen wie die neuen Regeln für junge Männer in der Ukraine und die Finanzierungsstreitigkeiten beim Neubau des Pflegeheims Seeblick thematisiert.

Am Samstag steht in Biasca das Tessiner Kantonalschwingfest an, ein Ereignis, das bereits zum zweiten Mal ausgetragen wird. Ein besonderes Highlight ist die Teilnahme zahlreicher Innerschweizer Schwinger, darunter der amtierende Schwingerkönig Joel Wicki. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Duelle und hochklassigen Schwingsport freuen.

Parallel dazu, in der Welt des Eishockeys, hat der EV Zug in einem Spiel gegen Kloten mit einem knappen 5:2-Sieg die Oberhand behalten, obwohl das Spiel von Fehlern und Strafen geprägt war. Tomas Tatar von Zug trug maßgeblich zum Erfolg bei, indem er an vier Toren beteiligt war. Das Tessiner Kantonalschwingfest verspricht ein Fest des Sports zu werden, während der EV Zug in der Eishockeyliga um wichtige Punkte kämpft. Derweil ist die politische Landschaft um einen prominenten Vertreter ärmer geworden. SVP-Nationalrat Alfred Heer, bekannt als «Fredi» aus dem «Chreis Cheib», verstarb überraschend nach einem medizinischen Zwischenfall in Zürich. Ein Nachruf würdigt einen Politiker, der innerhalb seiner Partei stets eine kritische Distanz zum Machtzentrum wahrte und dafür immer wieder Gegenwind erfuhr. \Parallel zu den sportlichen und politischen Ereignissen gibt es auch in der Gesellschaft Veränderungen. Für die Fasnachtssaison werden die Einwurf-Säulen in der Altstadt abmontiert, da ab 2027 ein neues Abfallregime in Kraft tritt. Dieses Vorgehen soll die Abfallentsorgung effizienter und umweltfreundlicher gestalten. In der internationalen Politik sorgen derweil russische Kampfjet-Überflüge über Estland und polnische Bohrplattformen für Aufsehen, was Estland dazu veranlasst hat, Artikel 4 der NATO zu beantragen. Die Ereignisse im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg in der Ukraine werden in einem Newsblog fortlaufend dokumentiert. In der Zwischenzeit rollte in der Schöllenenschlucht ein gewaltiger Felsbrocken von bis zu sechs Kubikmetern auf eine Galerie. Des Weiteren warnt die Stiftung Konsumentenschutz vor der Datensammlung durch verschiedene Krankenkassen, die auf ihren Websites günstigere Prämien versprechen. Am Sonntag steht zudem ein Fußballspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Bosna Neuchâtel an. Trainer Adan Rebronja gibt Einblicke in den jungen Verein, der von bosnischen Einwanderern gegründet wurde und ambitionierte Pläne verfolgt. In der Ukraine selbst wurde eine neue Regelung für junge Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren eingeführt, die es ihnen erlaubt, das Land zu verlassen. Dieser Schritt ist mit Risiken verbunden, da er Auswirkungen auf die Armee hat. \In Luzern gibt es zudem eine kleine Brauerei namens «just a little brewpub», in der Bierbraukunst zelebriert wird. Hier werden experimentelle Biere kreiert und ausgeschenkt. In Zürich hat ein Angriff in einem Tram für Aufsehen gesorgt, bei dem die Polizei in Erklärungsnot geriet. Die Vorfälle im öffentlichen Verkehr nehmen zu, weshalb die Verkehrsbetriebe einen eigenen Sicherheitsdienst aufbauen. Derweil stellt sich die Frage, warum die Zürcher Polizei auf Hilfe verzichtete. Im Neubau des Pflegeheims Seeblick gibt es finanzielle Differenzen: Weder die Stadt Sursee noch der Kanton Luzern wollen sich an den Kosten beteiligen, was den Gemeindeverband vor Herausforderungen stellt. Bei einer Benefizgala in Zürich gratulierte Usain Bolt der Schweizer Athletin Ditaji Kambundji zu ihrem WM-Sieg und äußerte sich auch zu Fred Kerleys Absicht, an den Enhanced Games in Las Vegas teilzunehmen. Im Löwencenter vollzieht sich ein weiterer Wandel, da eine renommierte Bäckerei geschlossen wurde und das Blumengeschäft von Coop ihren Platz einnehmen wird. Sinisha Lüscher, der erste dunkelhäutige Schwinger, der sich den Eidgenössischen Kranz erkämpfte, spricht über seinen Traum und den Umgang mit dem wachsenden Rummel um seine Person. Beim Zuger Innovationstag wurde die SHL Medical AG geehrt, während der neue EU-Botschafter Andreas Künne über direkte Demokratie und die Personenfreizügigkeit sprach. Die Schweiz zögert unterdessen bei der Beschaffung des Drohnen-Killers «Skyranger», der in der Schweiz entwickelt wurde, während andere europäische Länder bereits Interesse bekunden. Solarproduzenten im CKW-Gebiet sehen im Sommer einer ungewissen Zukunft entgegen. Zum Abschluss geht Heinz Bösch, Departementssekretär des Luzerner Finanzdepartements, in den Ruhestand und übergibt sein Amt an Stephan Arnold





