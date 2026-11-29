Gian Casanova und Xenia von Siebenthal sichern sich den zweiten Platz im Parallel-Riesenslalom in Snow Ruyi. Das Duo unterliegt Deutschland im Finale.

Das Schweizer Snowboard-Duo Gian Casanova und Xenia von Siebenthal haben beim Parallel-Riesenslalom im chinesischen Snow Ruyi den zweiten Platz belegt. Während des Mixed-Team-Event s der Alpin-Boarder erreichten die Athleten das Finale, in dem sie sich jedoch geschlagen geben mussten. Der Sieg ging an das deutsche Duo, bestehend aus Melanie Hochreiter und Stefan Baumeister, was den Schweizerinnen und Schweizern einen wertvollen Podestplatz sicherte. Dieses Ergebnis festigt die Position der Schweiz im aktuellen Weltcup-Kalender.

Verlauf des Final-Laufs in China

Der Wettkampf am Samstag bot spannende Momente für das Schweizer Team, das in den Final einzog. Gian Casanova startete als erster Athlet für die Schweiz und legte einen starken Lauf hin. Nach seinem Durchgang führte die Schweiz knapp, was die Erwartungen der Fans und Trainer weckte. Xenia von Siebenthal folgte ihm auf der Piste, um die Führung zu sichern oder auszubauen.

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Der entscheidende Moment trat ein, als von Siebenthal bei ihrem Run von der Piste rutschte. Dieser Sturz bedeutete das Ende ihrer Final-Chancen für den ersten Platz. Trotz des Sturzes blieb das Duo auf dem zweiten Rang, da sie nicht direkt von den Deutschen überholt wurden, die im direkten Vergleich gewannen. Es war ein knapper Kampf, der bis zur letzten Kurve offen war.

Bedeutung für Xenia von Siebenthal

Für die 19-jährige Xenia von Siebenthal war dies ein historischer Moment in ihrer Karriere. Als dreifache Junioren-Weltmeisterin gab sie bei diesem Event ihren Debütstart bei einem Weltcup-Team-Event. Der erreichte Podestplatz in ihrem ersten solchen Großereignis unterstreicht ihr großes Potenzial auf der internationalen Bühne. Der schnelle Einstieg in den Weltcup zeigt, wie gut sie sich an das hohe Niveau anpassen konnte.

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Die Leistung von von Siebenthal wird als großer Erfolg gewertet, obwohl der Sturz im Finale den Sieg verhinderte. Trainer und Betreuer betonen die Relevanz dieses Ergebnisses für die weitere Entwicklung der jungen Athletin. Der Schritt von den Junioren-Weltmeisterschaften in den Erwachsenenbereich wurde damit deutlich gelingen. Sie beweist, dass sie mit den Besten der Welt Schritt halten kann.

Wettbewerber und weitere Schweizer Ergebnisse

Das deutsche Team um Melanie Hochreiter und Stefan Baumeister war im Finale die stärkere Kraft. Sie nutzten die Situation nach dem Sturz der Schweizerin aus, um die Goldmedaille zu sichern. Der Sieg der Deutschen war verdient, da sie im direkten Vergleich stabil blieben und keine Fehler machten. Für das Schweizer Team bleibt das Silber jedoch ein stolzes Ergebnis vor Ort in China.

Andere Schweizer Teams erreichten nicht die gleiche Final-Reife. Der Vortagessieger Caviezel schied gemeinsam mit Flurina Bätschi bereits im Viertelfinal aus. Ihr Ausscheiden bedeutet, dass die Schweiz nur mit dem Duo Casanova und von Siebenthal auf dem Podium vertreten war. Trotz dieses Ausscheidens bleiben die individuellen Leistungen der anderen Athleten im Blickpunkt der Presse.

Ausblick auf die nächsten Wettkämpfe

Das Ergebnis in Snow Ruyi setzt wichtige Akzente für die kommende Saison. Gian Casanova und Xenia von Siebenthal haben gezeigt, dass sie im Finale mit den Top-Duos konkurrieren können. Die Erfahrung aus dem Sturz und dem direkten Vergleich mit den Deutschen wird in den nächsten Trainings analysiert werden. Ziel ist es, bei zukünftigen Veranstaltungen den Sieg zu erringen.

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Die Alpin-Boarder werden diese Leistung als Motivation für die weiteren Weltcup-Runden nehmen. Der zweite Platz ist ein gutes Fundament, um in der Gesamtwertung nach oben zu klettern. Die Athleten blicken nun auf die nächsten Ereignisse im Kalender, um ihre Form zu verbessern. Der Fokus liegt darauf, die Stabilität im Finale zu erhöhen und Fehler wie den von Siebenthal zu vermeiden.