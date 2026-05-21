Die Schweiz liegt auf Rang 35 von 36 untersuchten Ländern in Europa und versagt beim Schutz vor Tabak- und Nikotinprodukten. Fachleute warnen vor einer Welle der Nikotinsucht bei Jugendlichen.

Platz 35 von 36: Die Schweiz hinkt beim Nikotinschutz massiv hinterher Nur Bosnien-Herzegowina schneidet schlechter ab: Die Schweiz versagt beim Schutz vor Tabak- und Nikotinprodukten.

Fachleute warnen vor einer Welle der Nikotinsucht bei Jugendlichen. Die Schweiz liegt auf Rang 35 von 36 untersuchten Ländern in Europa. Fachleute sprechen von einem Nikotin-Paradies – mit zunehmend problematischen Folgen für Jugendliche. Nur Bosnien-Herzegowina liegt noch hinter der Schweiz.

Auf dem Podest stehen Irland, das Vereinigte Königreich und die Niederlande. Entwöhnungshilfen würden von den Krankenkassen nicht übernommen, und im Vergleich zum Ausland seien Nikotinprodukte in der Schweiz gemessen an der Kaufkraft günstig.

Zudem seien die Nikotinsteuern seit einem Jahrzehnt kaum mehr erhöht worden. Verschärft wird die Lage durch den starken Einfluss der Tabakindustrie: Internationale Konzerne haben ihren Sitz in der Schweiz, sind politisch gut vernetzt und können ihre Produkte weiterhin bewerben – ein vollständiges Werbeverbot existiert nicht. Der Interessenverband Swiss Tobacco sieht keinen Handlungsbedarf. Verbandspräsident und SVP-Nationalrat Gregor Rutz argumentiert, ein totales Verbot würde Schwarzmarkt und Kriminalität fördern, und betont, die Schweiz gehe bewusst einen anderen Weg.

Der Kinderpneumologe Alexander Möller vom Kinderspital Zürich dagegen bezeichnet den vorletzten Platz im Präventionsranking als "beschämend". Er warnt vor den besonderen Risiken für Heranwachsende: Im jugendlichen Gehirn führe Nikotin zu verstärkter Dopaminausschüttung und damit zu einer deutlich stärkeren Abhängigkeit als bei Erwachsenen. Sorgen bereitet Experten vor allem der boomende Markt mit neuartigen Nikotinprodukten wie Nikotinbeutel oder Vapes Auch ein strukturelles Hindernis bremst Fortschritte: Als eines der wenigen Länder weltweit hat die Schweiz die WHO-Tabakkonvention von 2005 bis heute nicht ratifiziert.

Damit fehlen verbindliche Grundlagen für ein umfassendes Werbeverbot und grossflächige Warnhinweise auf Tabakprodukten. Wolfgang Kweitel von der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz fordert deshalb höhere Steuern, schärfere Werbeeinschränkungen und neue Präventionskampagnen – und warnt: "Da kommt eine Welle auf uns zu.





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