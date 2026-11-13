Schweiz gegen Slowenien: Embolo und Rieder starten für Murat Yakin

Murat Yakin stellt die Nationalmannschaft gegen Slowenien ein. Breel Embolo und Fabian Rieder sind im Startaufgebot, während Boteli und Vargas pausieren.

Die Schweizer Nationalmannschaft trifft um 20:45 Uhr in Maribor auf Slowenien. Murat Yakin bestätigt die Aufstellung für das zweitletzte Spiel in der Nations League.

Offizielle Startelf und Rückkehrer

Breel Embolo startet als Sturmsspitze gegen die Slowenen. Fabian Rieder läuft auf der Zehn in der Offensive auf. In der Viererkette übernimmt Sascha Britschgi die Position auf der linken Seite.

Also read Slowenien gegen Schweiz heute im Free-TV: Hier seht ihr den Aufstiegs-Matchball der Nati

Auf der rechten Abwehrseite spielt Nuno Athekame. Beide Youngster gehören erst seit einigen Monaten zum Kader der A-Nationalmannschaft. Die Verteidigung wird durch Eray Cömert und Adrian Bajrami in der Innenverteidigung gestützt.

Trainer Murat Yakin trifft wichtige Entscheidungen

Murat Yakin verzichtet bewusst auf Winsley Boteli für das Match. Auch Rubén Vargas steht nicht im 23-köpfigen Kader. Vargas hatte wegen einer Magen-Darm-Grippe nicht alle Trainings absolviert.

Advertisement

Der Trainer ist offenbar der Ansicht, dass Vargas nicht in der Form ist. Ein Einsatz gilt daher als nicht realistisch. Der Neuling Roggerio Nyakossi muss ebenfalls auf eine Nominierung verzichten.

Offensive mit Embolo, Amdouni und Itten

Im Angriff setzt Murat Yakin auf eine starke Trias. Neben Breel Embolo zählen Zeki Amdouni und Cedric Itten zum Sturm.

Der Neuling Nyakossi hofft, dass er am Montag in Luzern gegen Schottland zum Einsatz kommt. Der 23-jährige Stürmer hatte sich in den letzten Wochen besonders hervorgetan.

Reale Auswirkungen und weitere Schritte

Das Spiel gegen Slowenien ist ein wichtiger Schritt in der Nations League. Die Nationalmannschaft muss ihre Punkte sammeln. Diefans können das Match live verfolgen.

Advertisement

20 Minuten berichtet exklusiv aus Maribor. Die Schweiz will die Leistungen bestätigen und die Tabelle festigen. Die nächsten Spiele werden die Zukunft des Teams bestimmen.