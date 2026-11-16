Nationaltrainer Murat Yakin nimmt acht Wechsel vor und gibt drei Debütanten im Sturm eine Chance. Gleichzeitig feiern Andy Robertson und Ricardo Rodriguez besondere Länderspiel-Jubiläen in St. Gallen.

Die Schweizer Fussballnationalmannschaft empfängt im letzten Gruppenspiel der Nations League Schottland in St. Gallen. Trainer Murat Yakin hat für die Partie um 20.45 Uhr acht Wechsel im Vergleich zum 0:0 gegen Slowenien vorgenommen. Für den Schweizer Verband ist das Duell zugleich ein Abend mit mehreren Ehrungen und emotionalen Momenten.

Im Interview mit SRF erklärte Yakin, dass er im Hinblick auf die Partie gegen Schottland nicht die gesamte Mannschaft austauschen wolle. Als erfahrene Stützen nannte er Torhüter Yvon Mvogo sowie Nico Elvedi, der viel Routine mitbringe. Ardon Jashari kenne nach Yakins Worten die Rolle des Chefs auf dem Platz.

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Yakin setzt im Sturm auf drei Debütanten

Murat Yakin startet mit Alvyn Sanches, Winsley Boteli und Samuel Ballet erstmals überhaupt drei Spieler in der Schweizer Startformation im Angriff. Gerade im Sturm wechselt der Nationaltrainer deutlich durch, um frische Impulse zu setzen.

Von der Anfangself gegen Slowenien stehen nur drei Spieler auch diesmal wieder auf dem Platz: Nico Elvedi, Zachary Athekame und Remo Freuler. Yakin hofft vor allem auf die Spieler im Zentrum und sieht die Partie als ideale Gelegenheit, junge Akteure von Beginn an spielen zu lassen. Wie gut die drei Neulinge die Schweizer Offensive beleben können, wird sich im Verlauf des Abends zeigen.

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Ehrungen für Rodriguez, Freuler und Robertson

Ricardo Rodriguez bestreitet in St. Gallen sein 150. Länderspiel und ist nach Granit Xhaka erst der Zweite, dem dieser Meilenstein gelingt. Seine Familie wird laut Ankündigung im Stadion anwesend sein, um ihn zu feiern.

Remo Freuler absolviert sein 100. Länderspiel und führt die Schweiz heute als Captain auf das Feld. Rodriguez wird dagegen erst im Verlauf der Partie eingewechselt. Beide gelten als Spieler, die meist im Hintergrund wirken und für ihre Leistungen zu selten Anerkennung erhalten.

Auf schottischer Seite steht Andy Robertson im Mittelpunkt. Der Spieler, der viele Jahre beim FC Liverpool unter Vertrag stand und aktuell bei Tottenham spielt, bestreitet sein 103. Länderspiel. Damit überholt er Kenny Dalglish und wird alleiniger Rekordnationalspieler Schottlands.

Sportlicher Druck und Abschied von Tami und Widmer

Für Schottland geht es in St. Gallen um den zweiten Platz, der die Playoff-Runde bedeuten würde. Dafür müsste Slowenien im Parallelspiel gegen Nordmazedonien Punkte liegen lassen. Die Schweiz hingegen hat sportlich nichts mehr zu gewinnen, nachdem sie sich in der Nations League bereits den Wiederaufstieg in die Gruppe A gesichert hat.

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Vor dem Anpfiff werden zudem zwei langjährige Weggefährten verabschiedet. Pierluigi Tami war seit 2019 Direktor der Schweizer Nationalteams und bestreitet heute sein letztes Spiel in dieser Funktion. Silvan Widmer gab sein Debüt im Oktober 2014 und hat seitdem 65 Länderspiele bestritten, unter anderem an zwei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften.

Auch die Schotten sind für ihre Reisefreude bekannt. Vor dem Conference-League-Duell in Thun sollen Fans von Heart of Midlothian die Vorräte im Stadion geleert haben. In St. Gallen gab es rund um die Arena tatsächlich einige Bierstände, die irgendwann geschlossen wurden, während im Inneren des Stadions die Versorgung gesichert war.