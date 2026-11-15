Schweiz gegen Schottland: Freuler und Rodriguez feiern Jubiläen in St. Gallen

Vor dem Spiel gegen Schottland sprechen Murat Yakin, Remo Freuler und Ricardo Rodriguez über die 100. und 150. Länderspiele. Die Nati-PK live ab 15 Uhr.

Murat Yakin, Remo Freuler und Ricardo Rodriguez haben am Tag vor dem Länderspiel gegen Schottland den Journalisten Rede und Antwort gestanden. Die nationale Schweizer Fussballnationalmannschaft bereitet sich in St. Gallen auf den Abschluss des Länderspieljahres vor, bei dem die Spieler historische Meilensteine feiern könnten.

Jubiläen als Motor vor dem Schottland-Spiel

Remo Freuler bestreitet am Montag sein 100. Länderspiel, während Ricardo Rodriguez den Sprung auf 150 Einsätze anstrebt. Dies gilt nicht als Zufall, da beide Spieler im Vorfeld des rein sportlich bedeutungslosen Spiels gegen Schottland im Mittelpunkt der Pressekonferenz standen, die ab 15 Uhr im Live-Stream übertragen wurde.

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Ricardo Rodriguez zeigte bereits im Spiel gegen Slowenien seine Verfügbarkeit, indem er Sekunden vor Schluss auf den Platz lief. Dieser Blitzeinsatz könnte ihn dazu befähigen, die historische Marke von 150 Länderspielen zu knacken. Er wäre damit der zweite Schweizer Spieler nach Granit Xhaka, der diese Marke erreicht.

Trainer Yakin plant Wechsel und Kapitänsfrage

Da der Aufstieg in die höchste Liga der Nations League bereits sicher ist, sieht sich Murat Yakin die Möglichkeit, viele Wechsel vorzunehmen. Manuel Akanji und Dan Ndoye werden nicht am Montagspiel teilnehmen, da die beiden bereits abgereist sind. Akanji hatte zuletzt den verletzten Kapitän Granit Xhaka vertreten.

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Die Frage nach der neuen Kapitänsbinde bleibt offen, doch wird erwartet, dass sich Murat Yakin in dieser Angelegenheit bereits etwas zu erkennen gibt. Die Abwesenheit des verletzten Nationalteam-Captains Granit Xhaka, der aktuell bei 152 Einsätzen steht, eröffnet den anderen Spielern neue Rollen innerhalb der Mannschaft.

Sportliche Bedeutung und Ausblick

Das Spiel gegen Schottland in St. Gallen markiert den Abschluss des Länderspieljahres für die Schweizer Auswahl. Nach dem torlosen Remis in Slowenien ist der Klassenerhalt in der Nations League bereits perfektioniert. Dies gibt dem Trainerstab den Raum, experimentelle Aufstellungen zu testen.

Die Pressekonferenz der drei Akteure bot zudem Einblicke in die persönliche Vorbereitung und die Stimmung im Team. Murat Yakin, Remo Freuler und Ricardo Rodriguez beantworteten die Fragen der Medien ausführlich und gaben einen Vorgeschmack auf die taktische Ausrichtung am kommenden Montagabend.