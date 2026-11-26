Ein Bundesratsbericht deckt auf, wie Félicien Kabuga 1994 die Schweiz einreisen konnte. Direktor Alexandre Hunziker ignorierte Warnungen und gewährte dem mutmasslichen Drahtzieher des Völkermords Einreisevisa.

Die Schweiz hat 1994 dem mutmasslichen Völkermord-Organisator Félicien Kabuga ein Visum ausgestellt und ihn samt seiner Familie unbehelligt ein- und später wieder ausreisen lassen. Ein neuer Bericht des Schweizer Bundesrat s beleuchtet diese historische Verstrickung, nachdem Auslandsredaktorin Anna Lemmenmeier die Vorgänge aufgearbeitet hat. Der Report stellt fest, dass hohe Beamte Warnungen ignorierten und dem später verurteilten Drahtzieher halfen, der Justiz zu entkommen.

Kabuga-Recherche löst Bundesbericht aus

Félicien Kabuga wurde 2022 in Paris festgenommen und an das Nachfolgegericht des Ruandatribunals überstellt, nachdem er 26 Jahre auf der Flucht verbracht hatte. Als einer der meistgesuchten Verbrecher der Welt mit einem Kopfgeld von 5 Millionen US-Dollar, wollte Anna Lemmenmeier als damalige Afrika-Korrespondentin von Radio SRF der Rolle der Schweiz auf den Grund gehen. Durch monatelange Recherche mit Dutzenden Telefonaten zu Alt-Bundesrat Koller und Zeitzeuginnen konnte sie lückenhafte Informationslücken schliessen.

Also read Bundesrat räumt Versäumnisse im Fall Kabuga ein

Die Recherche stützte sich auf Aussagen einer Ruanderin, die als Tutsi vor dem Genozid in die Schweiz geflüchtet war und Kabuga im Asylzentrum in Genf kennenlernte. Zudem lieferte der damalige Programmverantwortliche der Deza wertvolle Einblicke in das Einreiseverfahren. Die Historikerin Thanushiya Korn und ihre Kollegin legten den Fokus auf behördliches Versagen, das eine Ausweisung von Kabuga trotz rechtlicher Grundlagen erschwerte.

Direktor Hunziker erteilte Visa entgegen Warnungen

Trotz Warnungen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten konnte Kabuga am 22. Juli 1994 problemlos in die Schweiz einreisen. Die Historikerin Thanushiya Korn kommt im Bericht zu dem Schluss, dass das Fehlverhalten des damaligen Direktors des Bundesamtes für Ausländerfragen, Alexandre Hunziker, die Ursache war. Hunziker behandelte die Visagesuche eigenmächtig und annullierte die Visa nicht, obwohl das EDA intervenierte.

Advertisement

Hunziker pflegte eine enge Nähe zum ruandischen Botschaftssekretär und Schwiegersohn von Kabuga, Fabien Singaye. Dessen Ehefrau, die Tochter Kabugas, rief Hunziker im Juni 1994 persönlich an, um Einreisevisa für ihre Familie zu erbitten. Fabien Singaye wurde zwei Monate später aus dem Land ausgewiesen, da Spionageverdacht gegen ihn bestand, was die Ausgangslage für das weitere Vorgehen veränderte.

Vermögenstransfer und fehlende Sitzungsprotokolle

Kabuga stellte in der Schweiz ein Asylgesuch, was eine Ausweisung rechtlich ermöglichte. Am 17. August fand eine ämterübergreifende Lagebeurteilung statt, zu der heute kein Protokoll mehr im Bundesarchiv existiert. Der Entscheid wurde schliesslich dem Justizdepartement überlassen, welches die Wegweisung verfügte. Die Schweiz übernahm sogar die Kosten seiner Ausreise, obwohl Kabuga hier ein Vermögen von knapp 5 Millionen Franken besass.

Kurz vor seiner Ausreise schaffte es Kabuga, 4,8 Millionen Schweizer Franken auf ein Konto nach Frankreich zu überweisen. Diese Summe ermöglichte es ihm, ein Vierteljahrhundert lang unterzutauchen. Die genaue Begründung für das Handeln von Alexandre Hunziker lässt sich heute nicht mehr vollständig nachvollziehen, da die entsprechenden Dokumentationen fehlen oder nicht mehr auffindbar sind.

Rechtliche Zulässigkeit im Fokus der Aufarbeitung

Der Bundesrat räumt im Bericht ein, dass nicht alles korrekt abgelaufen sei, betont aber gleichzeitig die rechtliche Zulässigkeit der Ausweisung von Kabuga. Bei der Medienkonferenz pfeiften die Vertreter des Bundes darauf, dass das Vorgehen nachvollziehbar war. Die Historikerinnen hoben jedoch hervor, dass auch andere rechtliche Optionen bestanden hätten, wie das Abwarten eines Auslieferungsgesuchs aus Ruanda.

Advertisement

Ein Strafverfahren gegen Kabuga in der Schweiz wäre zudem eine alternative Möglichkeit gewesen, die nicht ausgeschöpft wurde. Der Bericht verdeutlicht somit eine Lücke im Schweizer Umgang mit internationalen Verbrechen in der Vergangenheit. Die Aufarbeitung zeigt, wie persönliche Verflechtungen innerhalb der Bundesverwaltung die Anwendung von Visaregelungen beeinflussten und damit die internationale Fahndung behinderten.