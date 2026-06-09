Schweiz führt Qualifikation zur WM 2027 an

Die Schweiz trifft im letzten Spiel der Qualifikation auf Nordirland und gewinnt mit 2:0. Die Schweizerinnen suchen nach dem frühen Tor, aber die Nordirinnen reagieren sofort. Der Weg an das Turnier in Brasilien ist noch weit, aber die Schweiz führt die Gruppe B an.

Die Schweiz führt die Qualifikation zur WM 2027 an, bevor sie im Playoff um die WM-Teilnahme antreten muss. Im letzten Spiel der Qualifikation trifft sie auf Nordirland .

Jetzt live. Die Schweizerinnen gewinnen das Spiel mit 2:0, bevor die Pause beginnt. Géraldine Reuteler lässt eine Gegnerin stehen und spielt den flachen Ball in die Mitte. Smilla Vallotto macht das Tor, ihr fünftes als Schweizer Nationalspielerin.

Lia Kamber darf heute von Beginn an spielen und macht das sehr gut, sie verteilt die Bälle gekonnt. Géraldine Reuteler trifft wieder, diesmal nimmt sie einen von Wandeler abgelegten Ball nicht an, sondern platziert ihn souverän: Innenpfosten und Tor! Die Schweizerinnen suchen das frühe Tor, aber die Nordirinnen stellen sich hinter den Strafraum. Die Schweizerinnen lassen den Ball um den Strafraum zirkulieren, bis Crnogorcevic flankt und Maritz am weiten Pfosten auftaucht.

Sie bringt den Ball aber nicht auf das Tor. Die Schweizerinnen suchen nach dem frühen Tor, aber die Nordirinnen reagieren sofort. Leila Wandeler trifft ein Gitter hinter dem Tor, den Ball aber nicht aufs Tor gebracht. Die Schweizerinnen stehen tapfer im Schiff und singen die Nationalhymnen.

Der Weg an das Turnier in Brasilien ist noch weit, aber die Schweiz führt die Gruppe B an. Die Schweiz hat das 6:1 gegen Malta vom Freitag als Zeichen dafür gesehen, dass das Team sich nach dem Wechsel auf der Trainerposition gefunden hat. Im Herbst kommen Playoff-Duelle gegen Zweit- oder Drittplatzierte aus anderen Gruppen dieser Quali-Kampagne





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schweiz WM 2027 Qualifikation Nordirland Géraldine Reuteler Smilla Vallotto Lia Kamber

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grossevent im Berner Oberland: Die Beachvolleyball-EM findet 2027 in Gstaad stattDie besten Teams Europas kämpfen vom 30. Juni bis 4. Juli 2027 im Berner Oberland um die Medaillen. Die Europameisterschaft wird damit bereits zum dritten Mal in der Schweiz ausgetragen.

Read more »

Grossevent im Berner Oberland: Die Beachvolleyball-EM findet 2027 in Gstaad stattDie besten Teams Europas kämpfen vom 30. Juni bis 4. Juli 2027 im Berner Oberland um die Medaillen. Die Europameisterschaft wird damit bereits zum dritten Mal in der Schweiz ausgetragen.

Read more »

Finanzausgleich 2027: Die Profiteure sind Bern, Wallis und AargauBund legt Berechnungen für kantonalen Finanzausgleich 2027 vor

Read more »

Beachvolleyball-EM 2027 in Gstaad, Schweizer Handballer verpassen Wildcard für WMDie Beachvolleyball-Europameisterschaften 2027 finden vom 30. Juni bis 4. Juli in Gstaad statt, wie Swiss Volley mitteilt. Es ist nach 2002 und 2016 die dritte EM in der Schweiz. Gleichzeitig erhalten die Schweizer Handballer keine Wildcard für die WM 2027 in Deutschland. Die Türkei und Saudi-Arabien erhalten die Wildcards, wie der IHF bekannt gibt. Die Schweiz war zuvor im Playoff an Italien gescheitert.

Read more »