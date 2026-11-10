Schweiz fällt im IMD-Digital- und KI-Ranking auf Platz neun zurück

Die Schweiz rutscht im IMD World Digital and AI Ranking auf Platz neun ab, weil sie bei neuen KI-Faktoren schwächer abschneidet.

Die Schweiz fällt im neuesten Digital- und KI-Ranking des Lausanner Wirtschaftsinstituts IMD auf Platz neun zurück. Der Bericht wurde am Mittwoch publiziert. Hinter der Eidgenossenschaft liegen damit nur noch die Spitzenreiter, zu denen die USA, Singapur, die Niederlande, Dänemark, Schweden und Finnland gehören.

Der Rückgang ist deutlich, weil die Schweiz im IMD-Ranking in den vergangenen Jahren regelmässig Podestplätze erreichte oder sogar die Spitze belegte. Im aktuellen "IMD World Digital and AI Ranking" reicht es dafür nicht mehr. Der Grund liegt laut IMD in den Investitionen und Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz.

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Warum die Schweiz bei den neuen KI-Faktoren abrutscht

Die Schweiz schneidet laut dem IMD-Bericht bei den neu hinzugefügten Faktoren rund um Künstliche Intelligenz schwächer ab als andere Länder. Genau an dieser Stelle verliert die Eidgenossenschaft den Anschluss an die Spitzengruppe. Die übrigen Kriterien des Rankings werden im Communiqué nicht als Hauptursache genannt.

Das Institut hat die Bewertung um KI-bezogene Faktoren erweitert. Die Schweiz, die in früheren Jahren oft ganz vorne lag, wird nun an diesen neuen Maßstäben gemessen. Der aktuelle Rückgang zeigt, dass dieser neue Schwerpunkt die Platzierung eines Landes deutlich beeinflussen kann.

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USA führen die Rangliste vor Singapur und den Niederlanden

Die Vereinigten Staaten belegen laut IMD den ersten Platz im "IMD World Digital and AI Ranking" und liegen damit vor Singapur und den Niederlanden. Das Institut begründet die Spitzenposition der USA vor allem mit der Stärke des technologischen Ökosystems. Hinzu kommen Investitionen und Forschung sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes.

Auch Dänemark, Schweden und Finnland platzieren sich laut Rangliste vor der Schweiz. Damit bilden die nordeuropäischen Staaten zusammen mit Singapur und den Niederlanden die Gruppe der Länder, die im aktuellen Bericht über der Eidgenossenschaft stehen. Die Abstände zwischen den Plätzen gehen aus der Meldung nicht hervor.

China erreicht im Ranking Platz sieben. Der grosse US-Konkurrent liegt damit ebenfalls vor der Schweiz, wenn auch deutlich hinter den USA.

China überzeugt bei Effizienz, verliert bei Digital Governance

China gilt laut IMD beim Faktor Effizienz als Weltführer. Zudem steht das Land auch bei Technologie und Infrastruktur weit oben. Trotz dieser Stärken fehlt es dem Land laut dem Communiqué an einer wichtigen Komponente.

Diese Komponente heisst Digital Governance. Gemeint ist eine transparente Regulierung für Nutzer und Bürger. Genau hier sieht der Bericht laut Meldung die Schwäche Chinas, obwohl das Land in anderen Bereichen zur Weltspitze zählt.

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Das Beispiel zeigt, dass ein hohes Gesamtergebnis im Digital-Ranking aus mehreren Teilbereichen entsteht. Stärken bei Effizienz oder Infrastruktur können Schwächen bei der Regulierung nicht vollständig ausgleichen, zumindest nicht im Urteil des IMD-Berichts.

Was die Platzierung für den Standort Schweiz bedeutet

Die Schweiz bleibt im Ranking hinter den vorderen Plätzen, solange sie bei den neuen KI-Faktoren schwächer abschneidet als die Konkurrenz. Die Platzierung ist daher vor allem ein Hinweis auf den Bereich Künstliche Intelligenz, nicht auf das gesamte Digitalniveau des Landes.

Das Ranking wird vom Lausanner Wirtschaftsinstitut IMD veröffentlicht. Für Unternehmen, Investoren und die Politik dient es als Vergleichsmassstab, an dem sich Länder messen lassen. Der Bericht nennt die Ursache des Rückgangs klar, aber er beschreibt keine konkreten Massnahmen der Schweiz.

Die Meldung enthält keine weiteren Termine, Verfahren oder angekündigten Schritte. Der aktuelle IMD-Bericht bildet daher den verbindlichen Stand der Bewertung, an dem sich die Entwicklung der Schweiz im kommenden Vergleich messen lassen wird.