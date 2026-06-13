Ein Referendum am Sonntag könnte die Schweiz zur weltweit ersten Nation machen, die die Gesamteinwohnerzahl auf zehn Millionen begrenzt. Die Initiative der SVP stößt auf heftige Debatten über Zuwanderung, Infrastrukturbelastung und mögliche wirtschaftliche Konsequenzen.

Die Schweiz steht am Sonntag vor einem historischen Referendum, das sie zum ersten Land der Welt machen würde, das eine absolute Obergrenze für die Einwohnerzahl einführt.

Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Gesamtbevölkerung des Landes auf zehn Millionen Menschen begrenzen will. Seit die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union im Jahr 2002 eingeführt wurde, ist die Bevölkerungszahl um fast ein Viertel auf 9,1 Millionen gestiegen. Dieses starke Wachstum hat einerseits die Wirtschaft beflügelt, andererseits aber auch zu einer überlasteten Infrastruktur, steigenden Mietpreisen und einer akuten Wohnungsknappheit geführt. Fast alle übrigen Parteien, das Parlament und die Bundesregierung lehnen den Vorschlag der SVP ab.

Justizminister Beat Jans bezeichnet das Vorhaben in Anlehnung an das Vereinigte Königreichs "Brexit-Moment der Schweiz" und warnt vor den Folgen einer solchen Begrenzung. Laut einer aktuellen Meinungsumfrage haben die Gegner der Initiative einen leichten Vorsprung, doch das Ergebnis bleibt ungewiss.



SVP-Abgeordneter Thomas Matter, ein wohlhabender Banker, betont, dass die Initiative nicht gegen Zuwanderung sei, sondern für eine "maßvolle und kontrollierte" Einwanderung plädiere. Er wolle sicherstellen, dass "die richtigen Menschen ins Land kommen".

Dieser Ansatz findet nicht nur in nationalistischen Kreisen Resonanz, sondern spricht auch breitere Bevölkerungsschichten an, die über den Begriff \"Dichtestress\" diskutieren. Patrick Leisibach von der Denkfabrik Avenir Suisse erklärt, dass das Hauptargument der Initiative das zu schnelle Wachstum und die daraus resultierende Überlastung von Straßen, Schienen und dem Wohnungsmarkt sei. Mehr als ein Viertel der Einwohnerinnen und Einwohner seien Ausländer; Ende 2024 lebten rund 330 000 Deutsche im Land.

Die hohen Löhne, die etwa 80 % über dem deutschen Niveau liegen, ziehen weiterhin Arbeitskräfte aus dem Ausland an, wie das Flossbach‑von‑Storch‑Research‑Institute berechnet hat. Die offene Arbeitsmarktpolitik hat laut Volkswirten der Privatbank Lombard Odier entscheidend zum langfristigen Wirtschaftswachstum der Schweiz beigetragen. Seit dem Jahr 2000 wächst die Schweizer Wirtschaft durchschnittlich um 1,8 % pro Jahr, während Deutschland lediglich um 1,1 % wächst.

Die Ökonomen führen den Unterschied vor allem auf die Zuwanderung zurück, das BIP‑Wachstum pro Kopf ist in beiden Ländern jedoch vergleichbar.



Der Gesetzentwurf der SVP sieht ein zweistufiges Vorgehen vor: Erreicht die Bevölkerung 9,5 Millionen, soll die Regierung den Zuzug von Asylsuchenden und den Familiennachzug von Ausländern drosseln. Laut Regierungsschätzungen dürfte dieser Schwellenwert im Jahr 2031 erreicht werden. Die absolute Zehn‑Millionen‑Marke würde demnach im Jahr 2042 überschritten werden.

Zwei Jahre nach Erreichen dieser Grenze soll die Schweiz } , } , } , } , } } , } , } , } } } } } } } } } , } } , 2024 ,





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